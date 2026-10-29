‘학씨’ 최대훈, 무명 시절 아이 책값 걱정..."♥12세 연하와 결혼 후 달라져”

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[스포츠조선 조민정 기자] '학씨 아저씨'로 전성기를 맞은 배우 최대훈이 결혼에 대한 남다른 소신을 밝혔다. 과거 아이에게 책 한 권 사주는 것조차 걱정할 만큼 경제적으로 불안했던 그는 결혼 후 오히려 일이 더 잘 풀렸다며 가족을 책임지기 위해 출연료 인상까지 직접 요구하게 됐다고 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '액터인사이드'에는 '최대훈 배우와 함께하는 구독자 Q&A'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최대훈은 무명 배우 시절의 어려움부터 연기자로서의 성장 과정, 결혼을 통해 달라진 삶의 태도까지 솔직한 이야기를 전했다.

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이중 눈길을 끈 것은 결혼을 망설이는 후배 배우들에게 건넨 조언이었다. 최대훈은 많은 후배 배우들이 경제적으로 자리를 잡은 뒤 결혼하고 싶어 한다는 고민에 깊이 공감했다. 자신 역시 결혼 전에는 가장으로서 가족을 책임질 수 있을지 두려웠다는 것.

그는 아이를 낳으면 책값조차 감당할 수 있을지 걱정했다며 당시의 막막했던 심정을 떠올렸다. 먼저 결혼한 친구의 집을 방문했다가 아이에게 읽어준 책의 가격이 1만8000원이라는 사실을 알고 충격을 받았다고 밝혔다. 그는 "내 아이에게 책이라도 양껏 사줄 수 있을까 두려웠다"며 배우라는 직업의 불안정한 수입 때문에 결혼과 출산을 앞두고 적지 않은 고민을 했다고 고백했다.

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하지만 막상 결혼한 뒤에는 오히려 자신이 달라졌다고 강조했다.

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최대훈은 결혼을 통해 가장 사람다워졌고 가족을 책임져야 한다는 강한 책임감이 생겼다고 밝혔다. 무엇보다 이전에는 소극적이었던 일에 대해서도 자신의 목소리를 내기 시작했다고 설명했다.

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대표적인 변화가 바로 출연료 협상이었다. 과거에는 출연료를 많이 받으면 좋겠다는 막연한 마음만 있었지만 결혼 후에는 가족을 책임지기 위해 적극적으로 금액을 조율하게 됐다는 것. 최대훈은 "이만큼 주시면 이만큼 하겠습니다"라고 말할 수 있게 됐다며 결혼이 자신의 일에 임하는 태도까지 바꿔놓았다고 설명했다.

이와 관련해 지난해 '유퀴즈'에서 공개했던 출연료 협상 일화도 다시 눈길을 끈다. 당시 최대훈은 아내가 딸을 임신했을 무렵 처음으로 출연료를 올려달라고 요청했다고 밝혔다. 그는 "30만원을 올려달라고 하니 '안 주면 안 할 거냐'고 하더라"며 "결국 질러서 받았다"고 털어놨다. 이어 "30만원 더 주시면 100만원어치 더 잘할게요"라는 다짐까지 했다고 전했다.

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한 번도 스스로 출연료 인상을 요구해본 적 없던 그가 아내와 태어날 아이를 생각하며 용기를 냈던 것이다.

최대훈의 아내는 2006년 미스코리아 선 출신 배우 장윤서다. 두 사람은 2013년 드라마 '미친 사랑'에서 만나 연인으로 발전했고 2015년 결혼해 이듬해 딸을 품에 안았다.

한편 최대훈은 지난해 넷플릭스 '폭싹 속았수다'의 부상길 역으로 폭발적인 인기를 얻었다. 극 중 거친 성격과 특유의 "학씨"라는 대사로 강렬한 인상을 남긴 그는 '학씨 아저씨'라는 별명까지 얻으며 단숨에 대세 배우로 떠올랐다. 이후 제61회 백상예술대상에서 TV 부문 남자 조연상까지 수상했다. 올해에는 SBS 드라마 '김부장'에서 성한수 역으로 활약하며 인기를 이어가고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com