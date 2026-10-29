정주리, 절친 양세형과 소원해진 이유 "너무 잘나가서 연락 못 하겠다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정주리가 절친 양세형과 연락이 뜸해진 이유를 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '김미려&이경분의 뭐라도 되겠지'에는 '친하지도 않은데 부탁은 왜 이렇게 많아? | 나이 들면 손절하고 싶은 친구들 유형'이라는 제목으로 영상이 게재됐다. 게스트로 출연한 정주리는 시간이 흐르면서 달라진 친구 관계에 대해 이야기했다.

이날 제작진은 "결혼하기 전이나 애 낳기 전에 친한 친구들이 정리가 된 경우가 있냐. 사이가 틀어진 건 아닌데 소원해지는 친구들이 있을 것 같다"고 질문했다.

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정주리는 "다들 거의 그렇다"며 절친 양세형을 언급했다. 그는 "세형이가 너무 바쁘고 요즘 잘 나가니까 연락을 못 하겠다"며 "세형이도 내가 '주리가 진짜 애 키우느라 너무 정신없을 것 같다'고 하면서 이제 연락 안 한다"고 말했다.

김미려는 "그런 친구들은 오랜만에 어디서 보면 또 똑같이 이야기한다. 그런 기간을 못 참고 서운하다고 말하는 순간 더 멀어지는 것"이라며 공감했다. 이어 "그냥 당연히 바쁘겠지 싶고, 말 안 해도 '정신없겠지' 하면서 서로 시간을 주는 사이가 나는 괜찮은 사이라고 생각한다"고 덧붙였다.

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정주리는 주변에 자신을 부러워하는 친구들이 있느냐는 질문에 이국주의 이야기를 꺼냈다. 그는 "국주랑 나랑은 지금 완전 반대다. 국주는 지금 혼자 있지 않냐"며 "국주도 예전에는 나한테 '나도 너처럼 가정을 꾸려서 아이 많이 낳고 싶다'고 했다"고 말했다.

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이어 "그런데 이제는 '나는 이제 결혼은 틀렸다. 살아있는지 한 번씩 전화만 해달라'고 했다"며 "나한테 자기를 가끔 들여다봐 달라더라 자기는 이제 끝내 혼자 살 것 같다고 했다"고 전해 웃음을 자아냈다.

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한편 정주리는 2005년 SBS 8기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 2015년 1세 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 다섯 아들을 두고 있다.