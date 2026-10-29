김윤아, 父 가정폭력·학대 고백.."누군가 날 구해주길 바랐다"(손석희의12시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 자우림 김윤아가 힘들었던 유년 시절을 돌아보며 음악이 자신에게 어떤 의미였는지 밝혔다.

29일 방송된 MBC 표준FM '손석희의 12시'에는 자우림의 김윤아가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 손석희는 김윤아의 유년 시절에 관해 조심스럽게 질문을 건넸다. 그는 "유년 시절 그늘에 대해 담담하게 밝히신 적 있다. 사실 오늘 이 질문 안 드릴까 했는데, 분명히 개인에게 영향을 끼쳤을 것 같아서.."라며 "그 시절의 음악은 김윤아 씨에게 대단한 의미였을 것 같다"고 말했다.

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이에 김윤아는 "괜찮다"고 웃으며 답한 뒤, 음악이 자신에게 어떤 존재였는지 설명했다. 그는 "음악은 구세주였다. 퀸의 음악 중에 'SAVE ME'라는 곡이 있다"고 밝혔다.

김윤아의 말에 손석희는 "'SAVE ME'가 그 당시 가장 어려웠을 때 김윤아를 구해준 곡"이라고 짚으며 "왜 이 노래가 자신에게 간절했냐"고 물었다.

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김윤아는 해당 곡을 처음 들었던 학창 시절을 떠올렸다. 그는 "비단 제가 어떤 환경에서 자라서가 아니라. 대한민국에서 학생이었던 사람, 입시를 했던 사람은 다 전우라고 생각한다"며 입시를 치르며 겪었던 고충에 공감했다.

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이어 "'SAVE ME'는 고1 때 독서실 왔다 갔다 할 때 들은 곡이다. 제발 누가 날 구해주고 구원해 주길. 자유롭게 해주길 항상 바랐다. 물론 그런 사람이 나타나지 않는다는 것도 잘 알고 있었다"고 털어놨다.

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누군가 자신을 구해주기를 바랐지만, 현실이 쉽게 달라지지 않는다는 사실 또한 알고 있었다는 김윤아. 그의 담담한 고백은 당시 음악이 단순한 취향이나 취미를 넘어 힘든 시간을 견디게 해주는 버팀목이었음을 짐작하게 했다. 특히 퀸의 'SAVE ME'라는 곡에 자신의 간절한 마음을 투영했던 경험은 음악이 한 사람의 삶에 얼마나 깊은 의미를 남길 수 있는지 돌아보게 했다.

김윤아는 과거에도 여러 방송과 인터뷰를 통해 힘들었던 성장 과정과 그 경험이 음악에 미친 영향에 대해 이야기해 왔다. 특히 폭력적인 가정환경에서 겪은 감정을 음악으로 승화해 왔다는 사실을 밝히며 자신의 경험을 숨기기보다 사회와 나누고 싶다는 뜻을 전하기도 했다.

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그는 과거 "제 경험이 부끄럽거나 숨겨야 할 거라 생각하지 않는다. 오히려 많은 분들한테 알려서 많은 피해자분들한테 알리고 싶다"고 밝힌 바 있다. 자신의 경험을 드러내는 것이 비슷한 아픔을 겪은 이들에게 위로와 공감이 될 수 있다고 생각했기 때문이다.

다만 타인의 고통을 노래로 표현하는 과정은 결코 쉽지 않았다. 김윤아는 자우림의 정규 4집 '타인의 고통'을 작업할 당시, 자신이 온전히 가늠할 수 없는 타인의 내면과 아픔을 함부로 이야기할 수 없다는 점에서 어려움을 느꼈다고 털어놓기도 했다.

이러한 고민은 자우림의 음악 전반에서도 엿볼 수 있다. 자우림은 'Fade Away', '狂犬時代(광견시대)' 등 다양한 작품을 통해 개인의 감정뿐 아니라 사회 속에서 벌어지는 고통과 갈등을 음악으로 풀어내 왔다. 개인의 경험에서 출발한 이야기를 넘어 타인의 아픔과 사회의 문제를 바라보려는 시선이 이들의 음악에 꾸준히 담겨 있는 셈이다.

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힘들었던 유년 시절을 지나 음악으로 자신의 감정을 표현해 온 김윤아. 이번 방송에서 전한 솔직한 고백은 그에게 음악이 단순한 예술적 표현을 넘어 스스로를 지탱하고 세상과 소통하는 통로였음을 다시금 보여줬다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com