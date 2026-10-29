옥주현, '생애 첫 집' 190억 한남더힐 6개월 만에 경매 넘어가...무슨 일?

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 190억 원에 매입한 서울 용산구 한남동 고급 주택 '한남더힐'이 법원 경매 절차에 들어갔다.

소유권 이전 등기를 마친 지 약 6개월 만이다. 경매 신청의 구체적인 원인과 실제 채무 규모는 확인되지 않았다.

29일 서울경제 보도에 따르면 서울서부지방법원은 지난 14일 옥주현 소유 한남더힐에 대해 임의경매개시결정을 내렸다.

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임의경매는 채무자가 담보채무를 이행하지 않을 경우 담보권자가 채권을 회수하기 위해 법원에 신청하는 절차다.

경매를 신청한 채권자는 한국금융자산관리대부다. 청구금액은 약 21억7000만 원이다.

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등기부에는 모두 4건의 근저당이 설정돼 있으며, 채권최고액은 총 237억 원이다. 채권최고액은 실제 대출·채무액과 다를 수 있으며, 경매 신청의 구체적인 배경도 알려지지 않았다.

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옥주현은 지난해 5월 7일 매매계약을 체결하고 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다.

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매입가는 190억 원으로, 한남더힐 역대 최고 거래가로 주목받았다. 종전 최고가는 방탄소년단(BTS) 진이 지난해 기록한 175억 원으로, 옥주현의 매입가는 이보다 15억 원 높았다. 해당 주택은 옥주현의 생애 첫 주택 매입으로도 알려졌다.

현재 경매는 개시 단계다. 감정평가액과 최저입찰가격, 매각기일은 아직 정해지지 않았다. 향후 채무 변제나 채권자와의 합의 등에 따라 경매 절차가 취하되거나 중단될 가능성도 있다.

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한남더힐은 서울 용산구 한남동 옛 단국대학교 부지에 조성된 고급 주거단지로, 국내 대표 초고가 아파트 중 하나다.

narusi@sportschosun.com