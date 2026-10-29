“안은진한테 양세찬 성희롱"...'런닝맨' 뽀뽀 게임 민원, ‘문제없음’ 결론

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 안은진에게 "뽀뽀를 한 번 더 해보라"는 요구가 이어지면서 성희롱 논란까지 불거졌던 SBS '런닝맨'이 방송심의에서 '문제없음' 결론을 받았다. 당시 여성 출연자에게 신체 접촉을 요구하는 게임이 부적절하다는 비판과 함께 민원까지 제기됐지만 심의위원 5명 중 4명은 제재할 사안이 아니라고 판단했다.

29일 방송미디어통신심의위원회(방미심위)의 제26차 방송심의소위원회 회의록에 따르면 방송소위는 지난 13일 '런닝맨'의 이른바 '뽀뽀 게임'에 대해 '문제없음'을 의결했다. 해당 회의록은 지난 21일 공개됐다.

논란이 된 장면은 지난해 11월 23일 방송된 '런닝맨'에서 등장했다.

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당시 방송에는 SBS 드라마 '키스는 괜히 해서!'의 주연 배우 안은진과 김무준이 게스트로 출연했다. 제작진은 드라마 제목을 패러디한 '뽀뽀는 괜히 해서'라는 게임을 진행했다. 눈을 가린 출연자가 다른 사람에게 뽀뽀를 받은 뒤 그 상대가 누구인지 맞히는 방식이었다.

이날 뽀뽀를 받는 역할은 양세찬에게 돌아갔고 안은진이 뽀뽀를 하는 사람으로 선정됐다.

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안은진은 처음부터 당황한 기색을 드러냈다. 그는 "진짜 해야 한다는 말은 없지 않았냐"며 망설이는 모습을 보였지만, 결국 양세찬에게 입을 맞췄다. 이후 양세찬이 상대를 추리하는 과정에서 출연자들이 차례로 다시 뽀뽀하는 상황이 이어졌다. 안은진이 양세찬의 손목 부위에 뽀뽀하자 하하는 "한 번 더 받아봐야겠지?"라는 취지로 농담을 던졌다. 양세찬 역시 얼굴을 내미는 시늉을 하며 추가 뽀뽀를 요구하는 장난을 쳤다. 이에 안은진은 손사래를 치며 난처해하는 반응을 보였고 현장에서는 웃음이 터져 나왔다.

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그러나 방송 직후 시청자들의 반응은 달랐다. 누리꾼들은 "성희롱 아니냐", "지상파에서 이런 걸 게임이라고 내보내냐", "여성 출연자에게 스킨십을 강요하는 게 웃기냐", "일요일 저녁 가족끼리 보다가 채널을 돌렸다" 등 불편한 심경을 드러냈다. 안은진이 주저하는 모습을 보였는데도 이를 웃음 소재로 삼았다는 점에서 제작진을 향한 비판이 이어졌다. 결국 해당 장면은 가족시청시간대에 출연자에게 뽀뽀를 강요하는 듯한 내용을 방송했다는 민원으로 이어졌고 방송심의 대상에 올랐다.

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하지만 약 11개월 만에 나온 심의 결과는 '문제없음'이었다.

김민정 방송심의소위원장은 출연자들이 게임 방식과 내용을 사전에 알고 참여했고 상대방의 의사에 반해 신체 접촉을 강요한 것으로 보기는 어렵다고 판단했다. 김 소위원장은 "이것을 성적인 언행이나 성적인 신체 접촉으로 보기는 어렵다고 생각했다"고 밝혔다. "다소 불편하게 받아들여질 수 있는 표현이라고 해서 그것이 곧 심의규정이 금지하고 있는 표현에 해당한다고 보기는 힘들다"고 설명했다.

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김우석·김일곤·조승호 위원 역시 같은 판단을 내렸다.

반면 심의위원 가운데 유일하게 다른 의견을 낸 홍미애 위원은 해당 방송의 부적절성을 지적했다. 홍 위원은 "성희롱 논란이 생길 수밖에 없는 방송이었다는 생각이 든다"며 출연자가 당황하거나 주저하는 반응을 보였는데도 이를 예능의 웃음 요소로 활용한 점을 문제 삼았다.

그러나 출연자가 거부 의사를 표현했을 때 이를 존중한 장면도 있었다는 점을 고려해 법정제재보다는 행정지도인 '의견제시'가 적절하다는 입장을 밝혔다.

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김민정·김우석·김일곤·조승호 위원 4명이 '문제없음', 홍미애 위원 1명이 '의견제시' 의견을 내면서 다수의견에 따라 제재 없이 심의가 마무리됐다.

한편 '런닝맨'은 매주 일요일 방송되는 SBS의 대표 장수 예능 프로그램이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com