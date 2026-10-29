헤이지니 폭로자, 이번엔 산재 서류 AI 조작 의혹..“개인정보 가리다 생긴 것”

헤이지니 유튜브

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[스포츠조선 박아람 기자] 키즈 유튜버 헤이지니(본명 강혜진)를 둘러싼 전 직원의 노동 착취 의혹이 이어지는 가운데, 폭로자가 공개한 산업재해 관련 서류를 두고 조작 의혹까지 제기됐다.

지난 28일 채널 '리스팩트 이진호'에는 '[단독] "언니! 그걸 내가 시켰어?" 헤이지니 추가 녹취...8년 절친이 피눈물 흘린 이유'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 헤이지니와 전 직원 A씨 사이의 추가 녹취 내용을 공개됐다.

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공개된 녹취에서 헤이지니는 A씨가 회사 측과 사전에 충분한 논의 없이 진술서를 작성하고, 다른 직원들에게 특정 내용으로 진술해 달라고 요청한 점을 문제 삼았다. 그러면서 자신과 회사가 A씨를 도우려 했음에도 A씨가 제출한 산재 신청 내용에는 회사가 자신을 억압했다는 취지의 주장이 담겨 있었다며 서운함을 드러냈다.

이에 A씨는 회사 측이 자신의 진술서 작성 방식 때문에 문제를 제기하고 있다는 의미인지 되물었다. 헤이지니는 자신들이 도움을 주려 했지만, A씨가 작성한 내용에는 회사가 모든 상황을 강압적으로 이끌었다는 주장이 담겨 있었다며 반박했다.

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야근 문제를 두고도 두 사람의 주장은 엇갈렸다. A씨가 업무 부담에 관해 의문을 제기하자 헤이지니는 당시 업무 일정을 누가 결정했는지 되물으며 자신이 여러 차례 업무량이나 일정에 대해 여유를 가져도 괜찮다는 취지로 이야기했다고 주장했다.

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이와 함께 이진호는 A씨가 제공한 산업재해 관련 서류를 영상에서 공개했다. 그런데 자료 속 일부 글자가 깨지거나 부자연스럽게 보이면서 온라인에서는 문서가 인공지능(AI)을 이용해 조작된 것 아니냐는 의문이 제기됐다.

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누리꾼들은 서류의 글자 형태가 일정하지 않다는 점을 지적하며 자료의 진위에 의문을 나타냈다. 반면 해당 서류가 실제로 어떤 과정을 거쳐 공개됐는지 확인해야 한다는 반응도 나왔다.

논란이 확산하자 이진호는 영상 하단 댓글을 통해 자료의 형태가 부자연스럽게 보인 이유를 설명했다.

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이진호는 "지난 27일 공개한 헤이지니 관련 영상을 통해 '산업재해 관련 서류의 일부 글자가 부자연스럽게 보인다'며 'AI를 이용해 조작한 자료가 아니냐?'는 의혹이 있었다."고 언급했다.

그는 "확인 결과 제보자가 자신의 개인정보를 가리는 과정에서 챗GPT의 도움을 받은 것으로 확인됐다"면서 "이 과정에서 일부 글자가 부자연스럽게 표현된 것으로 보인다"고 설명했다.

제보자가 개인정보를 가리는 과정에서 챗GPT를 사용했고, 이로 인해 일부 글자가 비정상적으로 표현된 것으로 파악했다는 것. 아울러 이진호는 영상 공개 전 원본 자료를 확인했다면서 개인정보를 제외한 원본을 추가 영상으로 공개하겠다는 계획도 전했다.

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tokkig@sportschosun.com