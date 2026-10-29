'치과의사♥' 김윤아, 아들이 벌써 고3 "입시 준비 중, 엄마로서 바빠"(손석희의12시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 자우림 김윤아가 고등학교 3학년인 아들 민재 군의 근황을 전했다. 음악가로서의 활동과 엄마로서의 일상을 병행하고 있는 그는 아들이 입시를 앞두고 있어 더욱 바쁜 시간을 보내고 있다고 밝혔다.

29일 방송된 MBC 표준FM '손석희의 12시'에는 자우림의 김윤아가 게스트로 출연해 음악과 가족, 일상에 관한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 손석희는 김윤아에게 음악가로서 이루고 싶은 성취와 개인으로서 누리는 행복이 충돌할 때 어떤 선택을 하는지 물었다. 그는 "음악가의 성취, 개인으로서의 행복 충돌할 때가 있냐. 어느 쪽을 선택하냐"고 질문했다.

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이에 김윤아는 두 가지가 서로 충돌하지 않도록 균형을 맞추기 위해 노력해 왔다고 답했다. 그는 "다행히 충돌하지 않도록 경력을 쌓았다. 최대한 두 개가 충돌하지 않게 하고 있다"고 말했다.

이어 가족과 관련한 이야기를 꺼내며 아들의 근황도 전했다. 김윤아는 "저는 아직 아이가 어려서 바쁘다. 입시 중이라 더 바쁘다. 아들이 고3이다"라고 밝혔다. 음악 활동뿐 아니라 고등학교 3학년 아들의 입시를 챙기느라 바쁜 나날을 보내고 있다는 설명이다.

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김윤아의 예상치 못한 고백에 손석희도 놀라움을 드러냈다. 그는 "고3인 아드님이 있으셨냐"고 되물으며 관심을 보였다.

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한편 김윤아는 김형규와 2006년 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.