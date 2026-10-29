"상견례까지 방송으로 이용하나"…이유진♥차경은, 눈물바다 된 예고편에 '싸늘'

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[스포츠조선 조민정 기자] 혼전임신과 초고속 결혼 소식으로 화제를 모았던 배우 이유진·차경은 예비부부가 이번에는 상견례 현장까지 방송으로 공개하면서 예상치 못한 비판에 직면했다. 결혼을 불과 보름여 앞두고 양가 가족이 만난 자리에서 눈물을 쏟는 모습이 예고되자 일부 누리꾼들은 "상견례까지 방송으로 이용해먹네"라며 불편한 반응을 드러냈다.

지난 27일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2') 말미에는 오는 11월 결혼하는 이유진과 차경은의 합류를 알리는 예고편이 공개됐다.

특히 이번 방송에서는 이유진과 차경은뿐 아니라 이유진의 아버지인 배우 이효정까지 등장해 눈길을 끌었다.

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'동상이몽2' 최초로 부부가 아닌 부자가 스튜디오에 나란히 출연하는 것.

이유진은 "올해 11월에 결혼하게 됐다"며 결혼 소식을 전했다. 차경은 역시 자신을 배우라고 소개하며 지난해 'SNL 코리아'에 출연한 경력을 언급했다.

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하지만 결혼을 앞둔 두 사람의 일상이 마냥 행복하지만은 않은 듯했다. 이유진은 "결혼 준비를 95% 정도 했다"며 "결혼 준비라는 게 이래서 많이 싸우는구나"라고 털어놨다. 이어 "저희 집만큼 신랑보다 신랑 아버지가 유난을 떠는 집은 없을 거다"라며 아버지 이효정의 적극적인 결혼 준비 참여를 언급했다.

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공개된 양가 상견례 현장에서는 분위기가 급변했다. 차경은의 아버지는 딸이 어린 시절 퍼스트레이디가 되고 싶다고 했던 일화를 소개하며 "진짜 프레지던트 같은 친구가 왔다. 그런 운명의 남자를 만났다"고 예비사위 이유진을 칭찬했다.

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화기애애했던 분위기는 이효정이 아들의 과거 고민을 꺼내면서 달라졌다. 이효정은 "유진이가 심각하게 말하더라. 저는 아무래도 안 될 것 같아서"라며 "배우로서도 아직 올라가지 않았고"라고 말을 이어갔다. 예상치 못한 이야기에 이유진은 "또 이야기가 나올 줄 몰랐다"며 당황한 반응을 보였다.

차경은 역시 눈시울을 붉히더니 결국 눈물을 흘렸다. 카메라는 눈물을 참지 못하는 차경은의 얼굴과 이를 지켜보는 이유진의 모습을 교차해 보여주며 긴장감을 높였다.

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예고편이 온라인으로 확산되면서 두 사람의 방송 출연을 둘러싼 갑론을박도 시작됐다. 지난 6월 교제를 시작해 약 5개월 만에 결혼하게 된 두 사람이 혼전임신 소식에 이어 상견례까지 예능 프로그램으로 공개한다는 점에서 비판적인 반응이 등장했다.

비판이 지나치다는 반응도 있다. 다른 누리꾼들은 "책임지려는 자세가 중요하지"라며 교제 기간이나 혼전임신 사실만으로 두 사람의 결혼을 부정적으로 바라볼 필요는 없다는 의견을 내놨다.

무엇보다 두 사람은 임신 때문에 결혼을 결정한 것이 아니라는 점을 이미 공식적으로 밝힌 바 있다.

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지난 6일 이유진과 차경은 측은 결혼 소식을 발표한 뒤 임신 사실까지 공개했다. 당시 양측은 "부부의 연을 맺기로 결정하고 양가의 허락을 받아 결혼을 준비하던 중 최근 임신 사실을 알게 됐다"고 설명했다.

이유진과 차경은은 이유진의 첫 연출작인 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 처음 만났다. 촬영 준비 과정에서 서로에게 호감을 느꼈고, 촬영을 마친 지난 6월부터 결혼을 전제로 정식 교제를 시작했다. 이후 양가의 허락을 받고 결혼을 준비하던 중 임신 사실을 확인했다.

두 사람은 오는 11월 14일 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.

이유진은 배우 이효정의 아들로 드라마 '청춘시대2', '멜로가 체질', '삼남매가 용감하게' 등에 출연했다. 차경은은 웹드라마 '픽고'와 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 등을 통해 얼굴을 알렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com