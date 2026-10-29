"♥원현주, 거짓말하고 술 마셔 이별 통보" 양홍원, '불륜 의혹' 속 과거 발언 재조명

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[스포츠조선 이우주 기자] 양홍원이 아내 원현주와 연애하던 시절 이별을 통보했던 일화가 재조명되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 양홍원이 과거 원현주에게 이별을 통보했던 일화가 다시 화제를 모았다.

지난 6월 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'에서 두 사람은 첫 만남부터 연애 과정까지 돌아봤다. 여러 차례 헤어졌다가 만났다는 양홍원은 첫 이별의 이유에 대해 "처음에 제가 헤어지자 했다. 저한테 거짓말하고 술 마셨다"고 밝혔다.

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이에 원현주는 "그걸 몇 번 우려먹냐. 네가 잘못한 건 생각 안 하고. 여기까지만 하겠다"며 서운함을 드러냈다. 눈물을 참는 원현주의 모습에 당황한 양홍원은 "그때 상황이 그랬다는 것"이라며 해명했다. 원현주는 당시 상황에 대해 "생각도 없었다. 그저 그냥 한 번 술 한 번 먹어보는 게 좋다고. 스무 살 때니까"라고 덧붙였다.

이후 양홍원을 둘러싼 불륜 의혹이 제기되면서 과거 영상 속 두 사람의 대화에도 관심이 쏠렸다. 특히 네티즌들은 결혼식 5일 만에 불륜 의혹이 불거진 양홍원이 원현주의 과거 행동을 언급한 대목을 두고 "거짓말하고 술 먹은 건 몇 년째 뭐라 하면서 자기는 몰래 모텔 간 거냐", "거짓말하고 술 마신 거랑 거짓말하고 술 마시고 모텔 간 거 중에 뭐가 더 나쁘냐" 등 싸늘한 반응을 보였다.

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래퍼 양홍원은 지난 18일 모델 출신 원현주와 열애 8년 만에 결혼식을 올렸다. 최근 유튜브 채널을 통해 2024년 출산한 딸 육아 영상으로 많은 사랑을 받았던 부부였기에 결혼식에서도 큰 축하가 이어졌지만, 결혼 5일 만인 지난 23일 양홍원의 불륜 의혹이 드러나며 파장이 일었다. 폭로자는 양홍원이 과거 다른 여성과 모텔에 동행했다고 주장했고, 소속사 측은 양홍원이 모텔에 간 것은 사실이지만 애정 행위는 없었다고 부인했다. 이후 양홍원과 해당 여성은 폭로자를 각각 공갈, 스토킹처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다.

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wjlee@sportschosun.com