[공식] 스윙스, 본격적으로 배우 길 걷는다…이종석·이준혁과 한솥밥

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 배우 문지훈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.18/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 배우 문지훈(스윙스)이 새 둥지를 틀었다.

소속사 에이스팩토리는 29일 스포츠조선에 "문지훈 배우와 전속계약을 체결하게 되었음을 알려드린다"고 밝혔다.

소속사는 "문지훈 배우는 음악 활동을 통해 쌓아온 독보적인 존재감과 표현력을 바탕으로, 최근 연기 분야에서도 활동 영역을 넓혀왔다"면서 "당사는 문지훈 배우가 가진 다양한 매력과 배우로서의 역량에 깊이 공감하며 함께하게 됐다"고 전했다. 그러면서 "문지훈 배우의 새로운 시작에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 당부했다.

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한편 문지훈은 활동명 스윙스로 활발한 래퍼 활동을 이어왔다. 지난 추석 극장가에선 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'로 스크린에 데뷔해 많은 대중의 관심을 받기도 했다. 극 중 청부살인업자 아브라함 역을 연기한 그는 오는 11월 25일 개최되는 제47회 청룡영화상 신인남우상에 후보로 올랐다.

한편 에이스팩토리는 드라마 제작 및 매니지먼트 사업을 아우르는 종합 엔터테인먼트사로, 배우 이종석, 이준혁, 유재명, 염혜란, 강말금, 윤세아, 김영민, 유재명, 이규형, 장승조, 최대훈, 김동휘 등이 소속돼 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com