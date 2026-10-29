박하선, 6년 만 라디오 전격 하차.."'씨네타운' 2일 마지막 방송, 고생했다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박하선이 약 6년간 진행해 온 라디오 프로그램 '박하선의 씨네타운'에서 하차하며 아쉬운 작별 인사를 전했다.

29일 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운' 공식 SNS에는 "그동안 씨네타운 함께 해주신 테리우스들 모두 다 감사합니다. 앞으로 좋은 작품으로 찾아올 캔디에게 계속해서 많은 사랑 부탁드려요. 오늘도 영화처럼"이라는 글과 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 라디오 마지막 녹음을 위해 방송국을 찾은 박하선의 모습이 담겼다. 박하선은 꽃다발을 품에 안고 환한 미소를 짓는가 하면, 케이크에 꽂힌 초를 불며 그동안의 시간을 기념했다. 오랜 시간 함께해 온 제작진과 청취자들에게 마지막 인사를 전하는 자리인 만큼, 사진에서는 축하와 아쉬움이 교차하는 분위기가 느껴졌다.

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박하선 역시 자신의 계정을 통해 소감을 전했다. 그는 "일요일 녹음분이 막방이지만 고생했다 너ㅋ"라고 적으며 지난 6년간 쉼 없이 달려온 자신에게 수고했다는 말을 건넸다. 특유의 담백하고 유쾌한 표현으로 라디오 DJ로서의 여정을 마무리해 눈길을 끌었다.

박하선은 오는 11월 초 '박하선의 씨네타운'에서 하차한다. 지난 2020년 11월 DJ로 발탁된 이후 약 6년 만이다. 오랜 시간 아침 라디오를 책임지며 청취자들과 일상을 나눠온 만큼 이번 하차 소식에 아쉬움이 이어질 것으로 보인다.

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그동안 박하선은 '씨네타운' DJ로서 특유의 차분하고 친근한 진행을 선보여 왔다. 영화와 음악에 관한 이야기는 물론, 자신의 일상과 생각을 솔직하게 나누며 청취자들과 꾸준히 소통했다. 작품 속 배우로서의 모습과는 또 다른 매력을 라디오를 통해 보여주며 프로그램에 활기를 더했다.

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특히 청취자들 사이에서 '캔디'라는 애칭으로 불리며 사랑받았다. 드라마와 연극, 예능 등 다양한 활동을 병행하면서도 라디오 진행을 이어온 박하선은 매일 청취자들과 만나는 시간을 통해 친근한 매력을 쌓아왔다. 오랜 시간 한 프로그램을 지켜온 만큼 그가 남긴 흔적도 적지 않을 것으로 보인다.

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하차를 결정한 이유는 본업인 연기 활동에 더욱 집중하기 위해서인 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 박하선은 최근 제작진과 논의한 끝에 프로그램에서 물러나기로 결정했다. 라디오 DJ로서의 여정을 마무리한 뒤 배우로서 더욱 다양한 작품을 통해 대중과 만날 예정이다.

한편 '박하선의 씨네타운'은 1999년부터 방송된 SBS 파워FM의 영화 전문 라디오 프로그램으로, 매일 오전 11시부터 정오까지 청취자들과 만나고 있다. 후임 DJ는 아직 공식적으로 확인되지 않았다.