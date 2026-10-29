'풍문으로 들었소' 작사가 장경수 간암 투병 끝 별세..향년 73세

박성서 대중음악평론가 제공 [연합뉴스]

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[스포츠조선 박아람 기자] 조용필의 '상처', 송대관의 '정 때문에' 등 수많은 대중가요의 가사를 쓴 작사가 장경수(본명 장희원)가 간암 투병 끝에 세상을 떠났다. 향년 73세.

29일 연합뉴스에 따르면 암투병 중인 장경수가 이날 오전 별세했다.

1953년 강원도 속초에서 태어난 고인은 우연한 만남을 계기로 작사가의 길에 들어섰다. 예비군 훈련장에서 가수 함중아를 알게 됐고, 이후 함중아의 친형인 작곡가 함정필을 소개받으면서 본격적으로 작사 활동을 시작했다.

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대중음악계에 첫발을 내디딘 것은 1977년이다. 함정필이 곡을 만든 윤수일의 '꿈이였나봐'에 노랫말을 붙이며 작사가로 데뷔했다.

이후 장경수는 시대를 대표하는 여러 히트곡의 가사를 탄생시켰다. 조용필의 '상처'를 비롯해 최진희의 '꼬마인형', 송대관의 '정 때문에', 유미리의 '젊음의 노트', 윤희상의 '카스바의 연인', 박정식의 '천년바위', 장기하와 얼굴들이 다시 불러 화제를 모았던 함중아와 양키스의 '풍문으로 들었소' 등이 모두 그의 손끝에서 나왔다. 등이 대표작으로 꼽힌다.

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평생 그가 써 내려간 노래 가사는 약 1300곡에 달한다. 발라드부터 성인가요까지 폭넓은 장르를 아우르며 대중의 사랑을 받는 노래를 만들어 왔다. 한국가요작가협회 제9대 회장을 지냈으며, 한국음악저작권협회 이사로도 활동하는 등 가요계 발전에 힘을 보탰다.

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방송을 통해 대중과 만나기도 했다. 2018년 3월 KBS 2TV '불후의 명곡' 장경수 편에 출연했으며, 지난해 9월에는 MBN '특종세상'에 등장해 자신의 음악 인생과 건강 문제를 털어놓았다.

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당시 방송에서 그는 녹음 작업을 하던 중 쓰러져 병원으로 이송됐던 경험을 전했다. 장경수는 "녹음하다 쓰러졌다. 아내를 불렀더니 놀라서 119를 불러 병원에 갔는데 정신을 못 차리겠더라"며 "그 후에 의사 선생님이 말하길 굉장히 위험했었다고 하더라"고 회상했다.

고인의 이름을 내건 가요제도 개최를 앞두고 있었으나 끝내 열리지 못했다. 당초 이달 25일 고향인 속초에서 '장경수 스타발굴 가요제'가 진행될 예정이었지만, 최근 건강 상태가 악화하면서 행사가 취소된 것으로 전해졌다.

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대중음악평론가 박성서는 고인의 음악적 업적을 높이 평가했다. 그는 장경수에 대해 "장경수는 발라드와 성인가요는 물론, 록과 댄스 음악에 이르기까지 다양한 장르의 노랫말을 썼다"며 "특정 장르에 머물지 않고 청춘의 열정, 사랑과 이별, 서민의 애환, 삶에 대한 통찰까지 폭넓게 노랫말로 표현했다"고 말했다.

고인의 빈소는 경기도 고양시 명지병원장례식장 특8호실에 마련됐다. 발인은 오는 31일 오전 6시 30분이다.

tokkig@sportschosun.com