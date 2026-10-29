양홍원 불륜설 폭로자, 사과 후 돌연 단독 인터뷰 예고 "밝혀지지 않은 내용 有"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 래퍼 양홍원의 불륜 의혹을 제기한 뒤 사과의 뜻을 밝혔던 폭로자가 직접 카메라 앞에 나서 입을 연다.

그레이뉴스는 29일 "양홍원 불륜 폭로자 그가 직접 입을 연다"며 단독 인터뷰 영상 공개를 예고했다.

그레이뉴스 측은 "제기된 각종 의혹과 논란, 그리고 아직 밝혀지지 않은 내용까지 그레이뉴스는 이번 사건의 실체를 확인하기 위해 폭로자를 직접 만나 심층 인터뷰를 진행했다"고 전했다.

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이어 "과연 그날 무슨 일이 있었던 것일까"라며 이날 밤 공식 유튜브 채널을 통해 인터뷰 영상을 공개한다고 알렸다.

앞서 양홍원은 지난 18일 8년간 교제한 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 딸을 품에 안은 뒤 유튜브 채널을 통해 육아 일상을 공개하며 사랑받았지만, 결혼 닷새 만인 지난 23일 불륜 의혹이 제기되면서 파장이 일었다.

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폭로자 A씨는 양홍원이 과거 다른 여성과 모텔에 동행했다며 불륜 의혹을 제기했다. 이에 소속사 AP알케미 측은 양홍원이 해당 여성과 모텔에 간 사실은 인정하면서도, 만취한 상태에서 잠잘 곳을 찾기 위해 방문했을 뿐 객실 안에서 애정 행위는 없었다고 반박했다. 또한 A씨가 공개한 자료가 악의적으로 편집됐다며 양홍원과 해당 여성이 A씨를 공갈, 스토킹 처벌법 위반 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 각각 고소했다고 밝혔다.

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이후 A씨는 양홍원에게 사과의 뜻을 전하고 SNS 계정 삭제까지 예고하면서 논란이 일단락되는 듯했다. 그러나 인터뷰를 통해 직접 입을 연다는 소식이 전해진 것. A씨의 주장과 양홍원 측의 해명이 엇갈리는 가운데, 이번 인터뷰에서 의혹을 제기한 배경과 이후 태도가 달라진 이유가 공개될지 관심이 쏠린다.