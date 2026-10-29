'래퍼 스윙스→배우 문지훈' 굳히기…장동건·이종석과 한솥밥 [공식]

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 스윙스가 본명 문지훈으로 에이스팩토리와 전속계약을 체결하며 배우 활동을 이어간다.

29일 에이스팩토리는 "문지훈 배우와 전속계약을 체결하게 되었음을 알려드린다"고 밝혔다.

소속사는 "문지훈 배우는 음악 활동을 통해 쌓아온 독보적인 존재감과 표현력을 바탕으로 최근 연기 분야에서도 활동 영역을 넓혀왔다"며 "그가 가진 다양한 매력과 배우로서의 역량에 깊이 공감해 함께하게 됐다"고 전했다.

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이어 "새로운 시작에 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.

문지훈은 래퍼 스윙스로 활동하며 음악 팬들의 사랑을 받아왔다.

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지난 추석 개봉한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서는 청부살인업자 아브라함 역을 맡아 스크린에 데뷔했다. 오는 11월 25일 열리는 제47회 청룡영화상 신인남우상 후보에도 이름을 올렸다.

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문지훈이 전속계약을 맺은 에이스팩토리에는 이종석, 이준혁, 유재명, 염혜란, 윤세아, 이규형, 장승조, 최대훈 등이 소속돼 있다. 장동건·고소영 부부도 지난 4월 에이스팩토리와 전속계약을 맺었다.

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narusi@sportschosun.com