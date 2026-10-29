'뉴진스 퇴출' 다니엘, 의미심장 자작곡 "모든걸 되돌릴 수 있다 믿어"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스에서 퇴출된 다니엘이 의미심장한 자작곡을 공개했다.

다니엘은 29일 자신의 채널에 자작곡 '스테이' 영상을 게재했다. 1분 34초 분량의 짧은 영상이었지만, 그 안에 담긴 메시지가 의미심장했다. '시간이 내가 가장 필요로 하는 감정들을 되찾아주기를 바라며', '모든 걸 새롭게 시작하려 해도 예전과 같을 순 없겠죠', '당신을 위해 모든 것을 되돌릴 수 있다고 믿어, 나는 정말 필사적으로 싸워'라는 등의 가사가 담겼다.

다니엘이 직접 작사 작곡을 맡은데다 곡을 공개한 날이 뉴진스 팬덤 버니즈의 기념일이라는 점에서 이 곡은 다니엘의 심경 고백으로 풀이된다. 뉴진스는 2022년 10월 29일 데뷔 100일을 맞아 공식 팬덤명을 발표, 이날을 '버니즈 데이'로 정했다.

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뉴진스는 2024년 11월 어도어가 계약을 위반해 전속계약이 해지됐다며 독자 활동을 선언했다. 그러나 법원은 지난해 10월 어도어가 뉴진스 멤버들을 상대로 제기한 전속계약 유효확인의 소에서 어도어의 손을 들어줬다. 이에 뉴진스 멤버들은 어도어로 복귀했다.

다만 어도어는 이번 사태에 대한 책임을 물어 다니엘에게 전속계약 해지를 통보하고 그의 가족과 민희진 전 어도어 대표 등을 상대로 330억원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com