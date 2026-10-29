[청룡랭킹] 박지훈, 9월 男 배우 왕좌 등극…허남준과 1.67%p 차 피말리는 혈투 끝 승리

출처=박지훈 인스타그램

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배우 박지훈이 팬들의 뜨거운 투표 열기 속에 청룡랭킹 9월 남자 배우 부문 정상에 올랐다.

박지훈은 지난 9월 종료 된 청룡랭킹 남자 배우 부문 투표에서 최종 득표율 48.59%를 기록하며 영예의 1위를 차지했다.

마지막 순간까지 접전을 벌인 허남준(46.92%)과의 격차는 단 1.67%p. 치열했던 피말리는 혈투 끝에 거둔 값진 승리다.

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팬덤의 집중력은 투표 마감을 앞두고 더욱 뜨겁게 타올랐고 한치의 양보없는 진검 승부의 최종 승자는 박지훈이었다.

이번 청룡랭킹 왕좌를 품에 안은 박지훈은 명실상부 2026년 충무로가 가장 주목하는 '대세 배우'로 완전히 자리매김했다.

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특히 박지훈은 올해 개봉한 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자' 에서 비운의 군주 '단종 이홍위' 역을 맡아 찬사를 받았다.

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단종의 고독함과 비극적인 서사를 깊이 있는 눈빛 연기로 완벽하게 소화해 내며, 관객 수 1,600만 명을 돌파하는 초대형 흥행 대기록의 주역으로 활약했다.

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평단과 대중의 마음을 모두 사로잡은 박지훈은, 이번 청룡랭킹에서도 막강한 흥행 파워와 화제성을 다시 한번 실감케 했다.

이번 청룡랭킹 남자 배우 부문은 박지훈에 맞서 강력한 팬덤을 보여준 허남준의 추격전이 이어지며 막판까지 한 치 앞을 알 수 없는 역대급 박빙의 승부가 펼쳐지며 많은 팬들의 관심을 받았다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.