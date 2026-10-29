넥슨, '메이플스토리 월드' 크리에이터 페스티벌 개최…23팀 참여

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넥슨이 인기 방송 크리에이터들과 함께 샌드박스형 플랫폼 '메이플스토리 월드'의 콘텐츠 알리기에 나선다.

넥슨은 29일 '메이플스토리 월드 크리에이터 페스티벌 2026'을 개최한다고 밝혔다. 행사는 11월 13일까지 진행되며 침착맨, 철면수심, 매직박, 테스터훈, 명예훈장 등 인기 방송 크리에이터와 '메이플스토리' 전문 크리에이터 팡이요, 세글자 등을 포함해 총 23팀이 참여한다.

참여 크리에이터들은 SOOP, 유튜브, 치지직 등 주요 방송 플랫폼에서 다양한 월드를 직접 플레이하고 이용자들과 소통한다. 방송과 VOD를 통해 각 월드의 특색과 콘텐츠를 소개하는 방식이다.

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이용자 참여를 유도하는 보상 이벤트도 마련했다. 11월 25일까지 메이플랜드, 메이플 플래닛, 아르테일 등 페스티벌 대상 8개 월드에 접속해 미션을 수행하면 월드마다 200월드코인을 받을 수 있다. 11월 5일부터 25일까지는 '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트' 본선 진출작을 대상으로 한 미션 챌린지도 열린다. 해당 월드에서 미션을 완료할 때마다 50월드코인을 지급한다.

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이번 행사는 '메이플스토리' IP를 활용해 제작된 다양한 콘텐츠를 크리에이터의 방송과 이용자 체험으로 연결한다는 점에서 눈길을 끈다. 원작의 인지도를 활용하는 동시에 이용자들이 직접 만든 월드의 발견과 참여를 유도해 플랫폼 내 콘텐츠 생태계를 넓히려는 시도다.

넥슨은 지난 5월부터 '메이플스토리' IP의 창의적인 확장과 글로벌 개발자 발굴을 위한 '메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트'도 진행하고 있다. IP 해석 및 확장, 완성도, 지속 가능성 등을 기준으로 본선 진출작을 선정했으며, 심사를 거쳐 최종 수상작 7팀을 가릴 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com