레드벨벳 예리, 다이어트에 눈물까지 뚝뚝 "뷔페 가서 토해, 먹는 게 낙인데"

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[스포츠조선 이우주 기자] 레드벨벳 예리가 다이어트 고충을 털어놨다.

28일 예리의 유튜브 채널에서는 트와이스 나연과 등산하는 예리의 모습이 담겼다.

등산 후 백숙을 먹으러 간 두 사람. 나연은 "내 주변에 네가 제일 잘 먹어"라고 예리의 먹성을 밝혔고 예리는 "나도"라고 인정했다. 예리는 "나 그거 알지? 뷔페 갔다가 토한 썰"이라며 "먹는 게 너무 좋다. 먹는 낙으로 사는 사람인데"라고 토로했다.

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나연은 "그런 애가 다이어트 하니까 얼마나 힘들겠냐"고 안타까워했고 예리는 "울었다"고 토로했다. 나연은 "다이어트 하다 안 돼서 힘들어서 운 게 아니고 시작할 때?"라며 웃었고 예리는 "내가 언제 살 빼고 싶고 예쁘게 보이고 싶고 그런 말 한 적 있냐. 그런 적 없다"고 털어놨다. 나연은 "예리는 식욕이 없어지는 자신을 싫어한다"고 밝혔고 예리는 "맞다"며 웃었다.

절친인 두 사람에 한 팬은 "연예인이 아니었어도 친구가 됐을 거 같냐"고 물었고 두 사람은 "그렇다"고 밝혔다.

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나연은 "성향이 비슷하니까 힘들 때 위로해주는 방식이 잘 통한다. 나를 너무 사랑하는 사람이 위로해줘도 와닿지 않을 때가 있지 않냐. 서로 비슷한 성향이다 보니까 한쪽이 멘탈이 약해지면 예리 식으로 위로해 주는 게 빨리 괜찮아진다"며 "투정을 부리면 다른 사람은 '너무 힘들겠다. 어떡해' 이렇게 공감해주는 게 위로가 될 때도 있는데 힘든 거 얘기하면 미친 듯이 웃는다. 영상통화로 '이런 게 힘들다' 하면 엄청 웃으면서 '별 거 아니라 그렇다' 한다. '심각하게 걱정할 거리가 아니고 괜찮을 거 같다' 얘기해주면 저는 그게 (위로가 된다.) 누가 들으면 상처일 수도 있지만 저도 그런 성향이니까 위로가 잘 통한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.co