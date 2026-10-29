'소울 스트라이크', 첫 시즌 콘텐츠 '둠스데이' 업데이트

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컴투스홀딩스가 방치형 키우기 게임 '소울 스트라이크'의 첫 시즌 콘텐츠를 선보이며 장기적인 캐릭터 성장과 새로운 도전 요소를 추가했다.

컴투스홀딩스는 29일 '소울 스트라이크'에 첫 시즌 콘텐츠 '둠스데이'를 업데이트했다고 밝혔다. 첫 시즌은 내년 1월 27일까지 약 3개월간 진행되며, 정복자 필드에서 즐길 수 있다.

핵심은 시즌 전용 보상과 장비다. 이용자는 전투를 통해 시즌 경험치와 시즌 영혼을 획득할 수 있으며, 시즌 영혼은 영혼구를 이용해 강력한 유일 장비를 소환하는 데 사용된다. 시즌 한정 보스인 '종말의 사도'도 순차적으로 등장한다. 보스를 처치하면 기존 보석보다 강력한 효과를 지닌 시즌 보석을 얻을 수 있다. 시즌 유일 장비와 시즌 보석은 추가 능력치를 제공해 캐릭터의 전투력을 높여준다.

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신규 동료와 스킬, 유물, 펫도 추가됐다. 한정 동료 '소피아 : 잿빛'은 랜스를 활용한 화염 공격을 펼치며, 신규 스킬 '아스트랄 스파이어'는 다른 차원의 결정을 소환해 다수의 적을 공격한다. 유일 펫 '샤르'와 유물 '균열의 파편'도 새롭게 등장해 캐릭터 육성의 선택지를 넓혔다.

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업데이트 기념 이벤트도 진행한다. 14일 출석 이벤트를 통해 신규 동료와 스킬, 유물, 유일 펫을 획득할 수 있으며, 시즌 재화를 제공하는 로드맵 이벤트와 신규 기물 성장 레이스도 마련됐다. 시즌 콘텐츠와 이벤트에 참여하면 시즌 전용 픽업 소환권을 최대 6000장까지 얻을 수 있다.

첫 시즌 도입은 기존 성장 구조에 기간 한정 목표와 보상을 더해 이용자의 플레이 동기를 높이려는 시도다. 시즌 전용 장비와 보스, 보상을 연계한 콘텐츠가 기존 이용자의 성장 욕구를 자극하고 장기적인 플레이를 유도할 수 있을지 기대된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com