[청룡랭킹] 아이유, 9월 여자 배우부문 1위…고윤정 제치고 정상 올라

출처=아이유 인스타그램

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가수 겸 배우 아이유가 청룡랭킹 9월 여자 배우부문 1위에 오르며 뜨거운 인기를 입증했다.

아이유는 9월 청룡랭킹 여자 배우부문 투표에서 최종 득표율 39.03%를 기록하며 당당히 정상을 차지했다.

경쟁자들을 큰 격차로 따돌린 압도적인 결과다. 팬들의 변함없는 지지와 막강한 팬덤의 저력이 다시 한번 빛을 발했다.

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청룡랭킹 9월 여자 배우부문 상위권 최종 순위는 1위 아이유(39.03%), 2위 고윤정(14.06%), 3위 김세정(11.76%) 순으로 마무리 됐다.

이번 1위는 아이유를 향한 대중의 꾸준한 관심이 투표 결과로 이어졌다는 점에서 의미를 더한다.

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아이유는 지난 5월 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 성희주 역을 맡아 변우석과 호흡을 맞췄다.

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21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 신분의 벽을 넘어 자신의 운명을 개척하려는 인물의 이야기를 그린 작품으로 아이유는 재벌 상속녀 성희주를 연기하며 당찬 캐릭터의 매력을 선보였다.

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앞서 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'를 통해서는 섬세한 감정 연기를 펼치며 시청자들의 공감을 이끌어내기도 했다.

가수로서의 존재감도 여전하다.

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아이유는 지난 9월 10일 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발표하며 신곡으로 팬들과 만났다.

변함없는 가창력을 선보이며 음악 활동에 대한 기대감을 높였고, 신곡은 발매 직후 주요 음원 차트 상위권에 오르며 관심을 모았다.

이번 청룡랭킹 1위는 아이유의 존재감이 여전히 굳건하다는 사실을 보여주는 결과다.

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9월 여자 배우부문 왕좌에 오른 아이유가 앞으로 어떤 모습으로 팬들의 기대에 화답할지 관심이 쏠린다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.