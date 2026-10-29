'장카설' 설윤, 바뀐 쌍커풀 라인에 성형의혹..결국 "아빠가 물려주셔" 해명

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 성형수술 의혹에 직접 해명했다.

지난 28일 유튜브 채널 'ggzz'에는 '엔믹스 설윤&배이의 데뷔 이후 6년 만의 양심 고백, JYP 귀 막아..'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 신곡 활동을 앞둔 엔믹스 멤버 설윤과 배이가 출연해 솔직한 입담을 뽐냈다.

이날 설윤은 컴백을 앞두고 가장 신경 쓰이는 부위로 눈을 꼽았다. 평소 뚜렷한 이목구비와 인형 같은 비주얼로 주목받아 온 만큼, 쌍꺼풀과 관련해 성형수술을 한 것 아니냐는 오해를 자주 받아왔다는 것.

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설윤은 "쌍꺼풀 라인이 맨날 맨날 바뀐다. 그리고 쌍꺼풀이 엄청 진해서 수술했다고 오해를 자주 받는다"고 털어놨다.

이에 MC 허경환이 "진짜냐"고 되묻자 설윤은 "진짜다. 수술하지 않았다. 저희 아빠가 주셨다"고 솔직하게 해명했다.

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허경환은 "의심을 좀 하긴 했다. 두 겹이 되어 신경 쓰는 거냐"고 추가로 물었다. 설윤은 이에 공감하며 "맞다. 인라인이었다가 아웃라인으로 바뀌기도 한다"고 답했다.

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쌍꺼풀 라인이 일정하지 않고 때에 따라 달라지다 보니 본인 역시 신경이 쓰인다는 것. 특히 쌍꺼풀이 짙은 데다 라인까지 변하면서 성형수술을 했다는 오해로 이어지는 경우가 적지 않았던 것으로 보인다.

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설윤은 성형설에 대해 직접 입을 열며 타고난 외모와 관련한 궁금증을 해소했다. 꾸준히 화제를 모아온 비주얼만큼이나 솔직하고 당당한 해명이 눈길을 끌었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com