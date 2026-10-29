이승기, 전 소속사 후크와 4년 갈등 마침표..양측 나란히 항소 취하

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[스포츠조선 김준석 기자] 이승기와 후크엔터테인먼트의 정산금 소송이 마무리 수순에 들어갔다.

계약 종료 뒤 발생한 음원 수익도 정산해야 한다는 1심 판단에 양측이 항소를 취하하면서, 후크의 6억9000만 원 지급 판결이 확정될 전망이다.

29일 스타뉴스 보도에 따르면 이승기와 후크엔터테인먼트는 항소심을 앞두고 각각 법률대리인을 통해 항소 취하서를 제출했다. 이에 따라 별도의 항소심 재판 없이 1심 판결을 끝으로 소송이 마무리될 전망이다.

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앞서 서울중앙지법 민사합의20부는 지난 8월 28일 이승기가 후크엔터테인먼트를 상대로 제기한 정산금 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

이승기가 청구한 약 8억2990만 원 가운데 약 6억9000만 원을 후크가 지급해야 한다고 판단했다.

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이승기는 2022년 12월 전속계약을 해지한 뒤에도 후크가 음원·음반 수익을 얻었다며 정산을 요구했다. 후크는 계약 종료 뒤 발생한 수익은 별도 합의가 있어야 정산할 수 있다고 주장했다.

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재판부는 별도 합의가 없더라도 계약 종료 뒤 발생한 수익에 정산 의무가 있다고 봤다.

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다만 이승기 측이 요구한 정산 비율을 모두 인정하지 않고, 업계 관행 등을 고려해 지급액을 산정했다.

이번 소송은 이승기가 2022년 11월 후크에 음원 사용료를 정산받지 못했다는 내용의 내용증명을 보내면서 불거진 갈등의 연장선에 있다.

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후크는 자체 계산한 정산금 약 54억 원을 지급한 뒤 채무부존재 확인 소송을 제기했고, 이승기는 반소로 맞섰다.

이와 별도로 진행된 광고 수수료 소송에서는 2025년 4월 후크가 이승기에게 약 5억8000만 원을 추가 지급하라는 판결이 나왔다. 이 사건은 양측이 항소하지 않아 확정됐다.

narusi@sportschosun.com