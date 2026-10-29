[청룡랭킹] 유지우, 9월 젠지스타 1위 …이수연과 1.61%P 차이 '초박빙 승부'

출처=유지우 인스타그램

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가수 유지우가 청룡랭킹 9월 이달의 젠지스타 부문에서 정상에 오르며 팬덤의 뜨거운 화력을 입증했다.

유지우는 9월 청룡랭킹 이달의 젠지스타 부문 투표에서 35.27%의 득표율을 기록하며 최종 1위를 차지했다.

막판까지 치열한 추격전을 펼친 이수연이 33.66%로 2위에 오르며 뒤를 바짝 쫓았다. 두 사람의 득표율 차이는 단 1.61%P.

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한 치 앞을 내다보기 어려운 접전 끝에 유지우가 값진 승리를 거머쥐었다.

두 가수가 접전을 펼친 이번 청룡랭킹 젠지스타 부문 상위권 최종 순위는 1위 유지우(35.27%), 2위 이수연(33.66%), 3위 김다현(10.54%) 순으로 마무리 됐다.

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경쟁자들의 거센 추격 속에서도 끝까지 선두를 지켜낸 유지우는 청룡랭킹 정상에 이름을 올리며 존재감을 드러냈다.

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이수연 역시 30%가 넘는 득표율로 강력한 경쟁력을 과시하며 다음 투표에서의 재대결을 기대하게 했다.

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유지우는 KBS1 '아침마당'의 '도전 꿈의 무대'에 출연해 대중에게 얼굴을 알리기 시작했다. .

화려한 기교에만 의존하기보다 노래에 담긴 감정을 섬세하게 전달하는 가창력으로 자신만의 색깔을 구축해 온 유지우는 마음을 파고드는 목소리가 일품이다.

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무대마다 진솔한 감성을 앞세워 팬들의 마음을 사로잡고 있다는 점도 눈길을 끈다.

9월 젠지스타 왕좌를 차지한 유지우가 앞으로 음악 활동을 통해 어떤 새로운 매력을 선보일지 관심이 집중된다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.