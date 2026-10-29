"헤이지니 TV서 좋은 사장 코스프레, 난 살아있는 게 고통인데"…폭로한 결정적 이유

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[스포츠조선 이지현 기자] 키즈 크리에이터 헤이지니(본명 강혜진)의 전 직원이 7년 만에 과거 근무 환경을 폭로하게 된 결정적인 이유를 밝혔다. '8년 절친'인 오랜 친구였던 헤이지니와의 관계를 생각해 그동안 침묵했지만, 방송에서 '좋은 사장'으로 비치는 모습을 보고 더 이상 참을 수 없었다는 주장이다.

29일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 '"산재 서류 조작이라고요?" 헤이지니 前 직원들 작심 반박.. 7년 만에 입 연 충격적 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 최근 헤이지니의 직장 내 괴롭힘 및 과도한 업무 의혹을 제기한 전 직원 A씨와의 전화 인터뷰가 담겼다.

이날 A씨는 7년 전 일을 뒤늦게 공론화한 이유에 대해 "사실 저는 회사에서 안 좋게 나왔고 제 입장에서는 배신을 당한 거지만, 그래도 친구였으니까 계속 묻고 살려고 했다"고 말문을 열었다.

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그는 퇴사 이후 헤이지니를 보는 것조차 마음이 불편해 관련 유튜브 채널의 추천을 차단하고 SNS 팔로우도 끊었다고 털어놨다. 그러나 지난해 우연히 헤이지니가 출연한 방송을 접하면서 생각이 달라졌다고 했다.

A씨는 "만약 시간이 한참 지나 최근에 찍은 방송이었다면 근무 환경이 많이 바뀌었겠다고 생각하고 폭로하지 않았을 것"이라며 "그런데 하필 제가 배신을 당하고 정말 힘들었던 시기에 촬영된 방송이었다"고 설명했다.

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이어 "살아 있다는 게 너무 고통스러웠던 순간에 TV에서 그렇게 좋은 사장님인 척하는 걸 보니까 이건 아니라고 생각했다"며 "그때 그런 일을 겪은 게 저만은 아니었다. 너무 당연하게 벌어졌던 일이었고, 화면에는 매일 저와 함께 야근하던 직원도 있었다"고 주장했다.

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특히 그는 "저런 코스프레를 하고 있었다는 걸 보니 '내가 겪은 고통을 정말 손톱만큼도 생각하지 않는구나' 싶었다"며 "나한테 미안한 마음이 있다면 어떻게 이럴 수 있느냐는 생각이 들었다"고 토로했다.

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헤이지니의 공식 입장문을 접한 심경도 밝혔다. A씨는 "증거가 명확하게 다 있는데 왜 입장문에 거짓말을 했는지 황당했다"며 "그래도 저한테 미안해하는 마음이 느껴졌다면 마음이 풀렸을 것 같다"고 말했다.

이와 함께 A씨는 헤이지니 측의 해명에 대해서도 반박했다. 그는 연봉을 25% 인상해 줬다는 설명과 관련해 "기존 연봉 2000만원에서 2100만원으로 오른 것이니 실제로는 5% 인상"이라고 주장했다.

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또 정신질환으로 산업재해를 인정받은 과정에 대해서는 "노무사 도움 없이 직접 업무 기록과 새벽 퇴근 택시 이용 내역, 직원들의 진술 등을 제출해 약 1년 만에 인정받았다"고 설명했다.

산재 관련 서류가 AI로 조작됐다는 의혹에는 "챗GPT로 개인정보만 가려 달라고 했는데 다른 글자까지 깨진 것 같다"며 서류 자체를 조작한 것은 아니라는 취지로 해명했다.

A씨는 산재 신청 과정에서 헤이지니가 400만원을 줄 테니 신청하지 않는 게 어떻겠느냐고 제안했다고도 주장했다. 이후 회사 측이 근로복지공단에 제출한 의견서를 확인하면서 큰 배신감을 느꼈다고 털어놨다.

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영상에는 당시 양측의 대화로 소개된 녹취도 공개됐다. 헤이지니 측은 A씨가 사전 상의 없이 직원들의 진술서를 받았다는 점을 문제 삼았으며, 회사가 업무를 강요했다는 취지의 주장에도 동의할 수 없다는 입장을 보였다.

또 다른 전 직원 B씨 역시 영상에 등장해 당시 잦은 야근과 별도의 야근 수당이 없었던 근무 환경을 주장하며 A씨의 폭로에 힘을 보탰다.

끝으로 A씨는 현재 건강 상태에 대해 "옛날보다는 많이 괜찮아졌다. 바깥 활동을 할 수 있을 만큼 돌아왔다"면서, 헤이지니를 향해서는 "입장문을 보고 저한테 하나도 미안하지 않다는 걸 알게 됐다. 이제 하고 싶은 말은 없다. 저와 근무 시기가 겹치지 않는 다른 직원도 글을 올린 걸 보니 나아진 게 없는 것 같았다. 정말 반성이 없는 것 같아서 할 말이 없다"고 씁쓸한 심경을 드러냈다.

olzllovely@sportschosun.com