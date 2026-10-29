'목발 파손·감금' 女학대 의혹 카광, 결국 유튜브 채널 삭제됐다 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 여성 출연자 학대 논란에 휩싸였던 유튜버 카광(본명 이상일)의 유튜브 채널이 삭제됐다.

29일 카광의 유튜브 채널에 접속하면 "YouTube 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제되었습니다"라는 문구만 표시될 뿐, 어떤 영상도 찾아볼 수 없다.

최근 온라인 커뮤니티를 통해 '다리 수술, 지적장애 의심 취약여성을 학대·착취한 유튜버 카광을 고발합니다'라는 제목의 글이 확산돼 논란이 됐다.

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작성자 A씨는 자신을 해당 여성의 변호사라고 소개, 카광은 출연자에게 가학적인 행위를 해서 돈을 번다면서 "금전 목적의 학대 착취 방송에 가담한 모든 방송인들, 후원자들(큰 금액 위주) 모두 법적 대응할 예정"이라고 밝혔다. A씨는 지적장애로 추정되는 해당 여성이 인공고관절 수술 뒤 회복 중인 상태에서 학대와 착취를 당했다고 주장, "현재 피해 여성은 수술한 발과 다리가 끔찍하게 부어있고, 지속적인 감금, 학대, 협박으로 심각한 정신적 타격을 받은 상태로, 타인과의 대화를 거부하고 있다"라고 밝혔다.

사진=JTBC

사진=JTBC

이후 지난 27일 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 김예지 국민의힘 의원도 카광의 여성 학대 의혹을 제기, "구독자 47만명이나 되는 유튜버와 일부 방송 관계자들이 태국에서 지적장애로 추정되는 여성 한 명을 집단적으로 학대하고 금전적으로 착취했다는 심각한 의혹이 제기됐다"라고 말했다. 또한 해당 여성이 목발 파손, 식사 제한, 수면 방해 등 학대를 겪었다는 제보도 받았다고 밝혔다.

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한편 카광은 이번 논란에 대해 "현재 제가 지적장애인을 학대 했다는 의심으로 논란이 되고 있다. 이는 사실이 아니다. A씨는 지적장애 및 다리 둘 다 장애 등급에 해당되지 않다"라는 입장을 낸 상황이다. 또 "A씨가 방송을 탈주하지 않았을 때 하루 약 50만원에서 100만 원의 일급을 가져간다. 계약서도 다 작성했다"라며 금전적 착취 의혹도 해명했다. 목발을 부러뜨리는 등의 행위는 자극적이었다면서 연출 방식에 대해 사과했다.

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joyjoy90@sportschosun.com