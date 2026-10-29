장영란, 명문 의사 집안 시집살이 이 정도였나…추석 당일 '종친회 총출동'

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 장영란이 명문 의사 집안에 시집간 며느리의 특별한 추석 풍경을 공개했다.

28일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '명문 의사집안에 시집 간 장영란이 매해 겪는 충격 시집살이 수준 (최초고백, AI아님)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 장영란이 남편 한창, 두 자녀와 함께 추석을 맞아 전남 순천에 있는 시댁을 방문한 모습이 담겼다.

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이날 장영란은 "순천의 며느리는 종친 어르신들께 인사를 드리러 간다. 어르신들이 다 오셔서 쫙 인사한다"며 청주 한씨 대대종친회관을 찾았다.

현장에는 수많은 집안 어르신들이 모여 있었고, 장영란은 남편과 자녀들을 데리고 일일이 인사를 건넸다. 어르신들 역시 장영란을 알아보며 반갑게 맞이했고, 장영란은 "와, 진짜 많다"며 놀라움을 감추지 못했다.

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특히 이날 장영란은 매년 명절마다 음식을 준비하느라 고생했던 시어머니를 위해 특별한 효도에 나섰다. 장영란은 "우리 어머님이 그동안 너무 고생하셨다. 맨날 음식하고 그러셔서 이번에는 맛집 투어를 해보려고 한다"며 가족들을 이끌고 외식에 나섰다.

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이에 시어머니는 "고맙다. 영란이는 맛있는 거 안 해줄 수가 없게 예쁘게만 한다. 우리 어머니 음식 먹고 싶다고 한다"며 며느리를 향한 애정을 드러냈다. 장영란 역시 "진짜 맛있다. 음식이 얼마나 맛있는지 모른다"고 화답해 훈훈함을 자아냈다.

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이 과정에서 장영란 부부의 과거 결혼 반대 일화도 다시 언급됐다. 한창은 과거 부모님께 결혼 허락을 받으러 왔던 장소를 떠올리며 "그때 결혼 허락해 달라고 왔을 때, 어머니가 가라고 했을 때 둘이서 울면서…"라고 회상했다.

당시 시부모의 반대에 부딪혀 눈물까지 흘렸던 두 사람이 이제는 온 가족이 함께 명절을 즐기는 모습으로 달라진 세월을 실감하게 했다.

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이후 가족들은 간장게장과 양념게장 등 남도 음식을 즐겼다. 장영란은 "여섯 명이 실컷 먹었는데 15만 원이 나왔다"며 만족감을 드러냈다. 이어 전망 좋은 카페와 숙소 수영장 등을 방문하며 화기애애한 시간을 보냈다.

한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com