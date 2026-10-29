옥주현, 190억 집 경매行에 입 열었다…"투자사가 빚 갚는다" [공식]

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 190억원에 매입한 서울 한남동 고급 주택이 법원 경매에 넘어간 가운데, 소속사 측이 사업 확장 과정에서 발생한 채무를 정리 중이라고 공식 입장을 밝혔다. 특히 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정이라고 설명했다.

29일 옥주현 측을 대리하는 젬스톤이앤엠은 공식 입장을 통해 "옥주현은 공연, 공연기획, 교육 등 다양한 분야에서 새로운 사업을 추진하기 위해 기존 신사동 법인 건물을 중심으로 구체적인 사업 계획을 수립하고 실질적인 준비를 진행해 왔다"고 밝혔다.

이어 "이 과정에서 한 사업투자회사로부터 대규모 투자를 유치하게 됐다"며 "이후 사업 추진 및 투자 유치 과정에서 올해 4월 한남동 주택을 매입했다"고 설명했다.

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소속사 측은 최근 옥주현의 법인과 투자사 간 인수합병(M&A)이 성사됐다는 사실도 공개했다.

젬스톤이앤엠은 "최근 옥주현의 법인과 투자사 간 M&A가 성사됨에 따라 해당 주택과 관련된 채무를 포함해 기존 사안들을 정리하는 절차를 진행하고 있다"고 전했다.

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특히 이번 경매와 관련해서는 "한남동 주택의 경매 관련 사안 역시 이러한 사업 추진 및 채무 정리 과정과 맞물려 있는 상황"이라며 "현재 투자사 측과 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며, 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정"이라고 강조했다.

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그러면서 "관련 사안이 원만히 정리될 수 있도록 필요한 절차를 진행해 나가겠다"고 덧붙였다.

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앞서 이날 옥주현이 지난 4월 매입한 서울 용산구 한남동 고급 주거단지 '한남더힐' 주택이 법원 경매 절차에 들어간 사실이 알려졌다.

해당 주택은 옥주현이 약 190억원에 매입한 것으로 알려졌으며, 소유권 이전 등기를 마친 지 약 6개월 만에 경매 절차에 들어가면서 관심이 집중됐다.

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보도에 따르면 경매를 신청한 채권자는 한국금융자산관리대부로, 청구 금액은 약 21억7000만원이다. 해당 부동산에는 복수의 근저당권이 설정된 것으로 전해졌다.

다만 경매 신청 채권액이 전체 채무 규모를 의미하는 것은 아니며, 실제 채무 잔액과 구체적인 변제 일정 등은 확인되지 않았다.

이와 관련해 옥주현 측은 이번 사안이 사업 추진 및 투자 유치 과정에서 발생한 채무 정리 절차와 관련돼 있다는 입장을 밝힌 만큼, 향후 투자사의 대여금 상환과 경매 절차의 진행 여부에 관심이 쏠리고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com