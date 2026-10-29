넥써쓰, 사명 '원'으로 변경 추진…AI·블록체인 플랫폼 통합 속도

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넥써쓰가 사명을 '원(ONE)'으로 바꾸고 AI·블록체인 기반 게임 플랫폼 사업의 통합에 나선다. 원스토어 인수를 계기로 게임 유통부터 콘텐츠, 결제, 블록체인 인프라까지 이어지는 사업을 하나의 브랜드로 묶겠다는 구상이다.

넥써쓰는 사명을 '주식회사 원(ONE Corp.)'으로 변경하는 정관 변경안을 오는 11월 16일 임시주주총회에 상정한다고 29일 밝혔다. 원스토어를 비롯해 주요 서비스에 활용해 온 '원(ONE)' 브랜드를 회사 이름에도 적용해 브랜드와 사업 간 연결성을 강화한다는 계획이다.

회사는 올해 6월 원스토어 인수 이후 게임 퍼블리싱과 국내외 유통, 결제 등을 아우르는 AI·블록체인 게임 플랫폼 구축을 추진해 왔다. 원스토어 글로벌과 AI 게임 서비스, 게임을 설치하지 않고 실행할 수 있는 웹게임 플랫폼 '원플레이(ONEplay)' 등을 통해 이용자와 개발자를 연결하는 사업 영역도 넓히고 있다.

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핵심은 개별 서비스의 확장을 넘어 하나의 생태계로 연결하는 데 있다. 원스토어는 AI 게임 탭과 임베디드 지갑 '원포켓(ONEpocket)'을 갖추고 122개국에 글로벌 출시됐다. 엔터테인먼트 서비스 '원스토리(ONEstory)'와 스테이블코인을 포함한 글로벌 결제 플랫폼 '원페이(ONEpay)'도 추진하고 있으며, 이들 서비스를 블록체인 네트워크 '원체인(ONEchain)'과 연결한다는 구상이다.

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이번 정관 변경안에는 블록체인 네트워크의 검증과 검증인 참여, 운영, 관리 및 위탁 관련 서비스업을 사업목적에 추가하는 내용도 포함됐다. 브랜드 변경과 함께 블록체인 인프라 운영 사업의 제도적 기반을 마련하려는 움직임으로 풀이된다.

장현국 넥써쓰 대표는 "'원(ONE)' 브랜드로 AI 블록체인 게임 플랫폼을 통합해 나갈 것"이라며 "토종 앱장터로 시작한 원스토어를 글로벌 플랫폼으로 확장하고 성장시킬 것"이라고 밝혔다.

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사명 변경 자체가 사업 경쟁력으로 이어지는 것은 아닌 가운데, 게임 유통과 AI, 블록체인, 결제 서비스를 하나로 묶으려는 전략이 실제 이용자 확보와 개발자 유입, 수익 창출로 이어질 수 있을지가 향후 사업의 관건이 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com