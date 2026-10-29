웹젠, '테르비스' OST 2종 발매…웹소설 이어 IP 확장

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웹젠이 자체 개발중인 서브컬처 신작 '테르비스'의 음악과 웹소설 등 게임 외 콘텐츠를 확대하며 지식재산권(IP) 알리기에 나섰다.

웹젠은 지난 28일 음원 플랫폼 유튜브 뮤직과 멜론 등에 '테르비스'의 오리지널 사운드트랙(OST) 2종을 싱글 앨범 형태로 발매했다. 이번에 공개된 곡은 'The Prayer of TERBIS'와 'Dream in Blue'로, 앞서 게임 애니메이션 PV에 일부 삽입됐던 음악을 완곡으로 감상할 수 있다.

'The Prayer of TERBIS'는 한국어와 일본어 가창 버전 및 연주곡으로 구성됐다. 한국어 버전은 성우 김보나가, 일본어 버전은 가수 니와 시오리가 맡았다. 'Dream in Blue'는 일본에서 가수 겸 성우로 활동하는 아사카가 작사와 가창에 참여했다.

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웹젠은 게임 출시 전부터 음악과 출판 콘텐츠 등 다양한 매체를 활용해 '테르비스'의 세계관과 캐릭터를 알리고 있다. 지난 7월에는 일본 최대 서브컬처 행사인 코믹마켓(코미케 C108)에 5회 연속 참가해 주요 캐릭터와 콘텐츠를 소개했다. 9월에는 게임 세계관을 바탕으로 한 웹소설 '테르비스: 전능의 구현자'를 네이버 시리즈에서 연재하기 시작했다.

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이런 행보는 게임 출시 전 이용자 접점을 넓히고 IP에 대한 관심을 끌어올리려는 전략으로 풀이된다. 특히 서브컬처 게임은 캐릭터와 세계관에 대한 팬덤이 게임의 장기적인 흥행에도 영향을 미치는 만큼, 음악과 웹소설을 통한 콘텐츠 확장이 실제 이용자 유입으로 이어질지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com