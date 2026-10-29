'김서연♥' 김도윤 셰프, 배우 여친과 연기 연습하다 '혼쭐'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 넷플릭스 '흑백요리사'로 이름을 알린 김도윤 셰프가 배우 여자친구 김서연과의 연기 연습 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

29일 배우 문채원의 유튜브 채널에는 김도윤 셰프가 출연해 김치찌개와 동치미 솥밥, 무나물 등 한식 요리를 함께 만드는 모습이 공개됐다.

이날 두 사람은 요리를 하던 중 자연스럽게 배우들의 연기 방식에 대한 이야기를 나눴다. 김도윤 셰프는 문채원에게 "연기를 많이 하다 보면 집에서도 그게 연장선이 될 수 있지 않냐"며 메소드 연기에 대한 궁금증을 드러냈다.

Advertisement

이어 "저도 여자친구가 예전에 배우를 했어 가지고 상대 역할을 몇 번 한 적이 있다"고 털어놨다.

이에 문채원이 "어떠셨어요?"라고 묻자 김도윤 셰프는 "하지 말라 그러더라"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 배우 여자친구의 연기 상대역을 자처했다가 오히려 만류당했다는 유쾌한 일화였다.

Advertisement

김도윤 셰프가 언급한 여자친구는 배우 김서연이다. 두 사람은 지난 8월 유튜브 콘텐츠를 통해 4년째 열애 중이라는 사실을 공개해 화제를 모았다.

Advertisement

당시 김서연은 김도윤 셰프가 SNS에서 자신의 존재를 공개하지 않는다며 서운함을 털어놓기도 했다. 이에 김도윤 셰프는 한 사람에게 문제가 생기면 다른 사람에게도 피해가 갈 수 있다는 생각에 연애 사실을 공개하지 않았다고 설명했다.

Advertisement

특히 두 사람의 연애 비하인드도 관심을 모았다. 김서연은 연극 뒤풀이 자리에서 김도윤 셰프를 처음 만났으며, 이후 김도윤 셰프가 SNS 메시지로 삼겹살을 먹자고 제안하면서 인연을 이어갔다고 밝혔다.

김도윤 셰프가 '흑백요리사'에 출연하게 된 것도 여자친구 김서연의 적극적인 권유 덕분이었다. 김도윤 셰프는 당시 김서연이 출연하지 않으면 헤어지겠다고 했다는 일화를 공개하기도 했다.

Advertisement

한편 1981년생인 김서연은 1999년 영화 '여고괴담 두 번째 이야기'로 데뷔했으며, KBS1 드라마 '태종 이방원'에서 정안왕후 역을 맡아 얼굴을 알렸다.

olzllovely@sportschosun.com