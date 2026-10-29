'日거주' 이국주, '사진만 보고' 이사했다가 날벼락.."관계자 답도 늦어"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 이국주가 도쿄 새집 입주 전부터 에어컨 누수, 벽지 들뜸 등 예상치 못한 문제를 마주했다.

29일 이국주의 유튜브 채널 '이국주'에는 이국주의 도쿄 이사 브이로그가 공개됐다.

이국주는 새 집 입주 전 "여기로 이사하기로 했다. 이 집은 사진으로만 봤고 실물을 본 게 아니다. 사진보다는 좁은 느낌이 있다"라고 설명했다.

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이어 "에어컨에서 왜 물이 떨어지지? 사진 찍어야겠다. 이런 건 주인한테 말해야 한다. 나갈 때 제 잘못이라고 할 수 있다. 물이 더 빠르게 떨어지고 있다"라며 급히 에어컨을 향해 카메라를 들었다. 이어 "내일 에어컨 못 트는 거 아닌가. 큰일 났다"라며 더운 날씨에 에어컨을 사용하지 못할까 봐 걱정했다. 벽지가 들뜬 부분도 사진으로 찍으며 "첫 집인데 이렇게.."라며 말을 잇지 못했다.

이국주는 "전 집보다 1.5배 커졌다고 생각하는데 미닫이문이 막고 있고 쓸데없는 턱이 좀 있다. 이런 것 때문에 개방감이 좀 없어 보인다. 넓어졌지만 가구 이동을 해야 될 것 같은 느낌이 든다"라며 구조에 아쉬움도 드러냈다. 더욱 협소해진 화장실, 욕조 크기도 언급했다.

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이국주는 "장단점이 있다. 누군가 오면 재울 수 있는 공간은 되는 것 같아 다행이다. 스카이 트리도 보인다"라고 말했다.

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이사를 마친 후 이국주는 이삿집짐 센터 사장의 도움을 받아 에어컨을 점검했다. 에어컨은 호스가 빠져있고 부속품도 없는 상황이었다. 이국주는 "관계자한테 (에어컨 누수에 대해) 말했는데 답이 많이 늦는 상태다. 오래 걸린다. 이사 해주신 사장님이 에어컨 설치도 해주셔서 도와주셨다"라며 안도했다.

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한편 이국주는 지난해 일본 도쿄 9평 원룸에서 자취를 시작, 한국과 일본을 오가며 활동했다. 이국주는 이날 9평 일본 첫 집을 떠나며 "인생 시즌 2를 찍으러 이사를 간다"라고 밝혔다.

joyjoy90@sportschosun.com