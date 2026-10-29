"다 '왕사남' 덕분"…유해진, '대중문화예술상' 대통령 표창 수상

17회 대한민국 대중문화예술상이 29일 서울 중구 장충동 국립극장 해오름극장에서 열렸다. 대통령 표창을 수상한 배우 유해진. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.29/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 유해진이 영화 '왕과 사는 남자'의 흥행에 힘입어 대통령 표창의 영예를 안았다. 1600만 관객을 돌파한 흥행작의 주역으로 올해 극장가를 뜨겁게 달군 그는 수상의 공을 작품에 돌리며 겸손한 소감을 전했다.

유해진은 29일 오후 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 '2026 대한민국 대중문화예술상 시상식'에 참석해 대통령 표창을 수상했다.

이날 무대에 오른 유해진은 "감사드린다. 정말 큰 상 감사드린다"며 "제가 상을 받을 수 있었던 건 '왕과 사는 남자' 영향이 컸으리라 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "제가 보답할 수 있는 일은 '왕과 사는 남자' 같은 작품으로, 또 좋은 영화로 보답드리는 일밖에 없을 것 같다. 노력하겠다. 고맙다"고 덧붙였다.

유해진이 직접 언급한 '왕과 사는 남자'는 올해 한국 영화계 최고의 흥행작 중 하나다. 지난 2월 개봉한 영화는 1457년 청령포를 배경으로 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 단종 이홍위(박지훈)와 그의 곁을 지키게 된 촌장 엄흥도(유해진)의 이야기를 그렸다.

Advertisement

장항준 감독이 연출을 맡은 이 작품은 지난 3월 천만 관객을 돌파한 데 이어 누적 관객 1692만 명을 동원하며 폭발적인 흥행에 성공했다. 특히 유해진은 '왕의 남자', '베테랑', '택시운전사', '파묘'에 이어 개인 통산 다섯 번째 천만 영화를 보유하게 됐다.

Advertisement

극 중 엄흥도를 연기한 유해진은 특유의 능청스러운 연기와 묵직한 감정 표현으로 관객들의 눈물샘을 자극했다. 박지훈이 연기한 단종과 신분을 뛰어넘는 유대감을 그려내며 작품의 감동을 이끌었다는 평가를 받았다.

Advertisement

흥행뿐 아니라 연기력도 인정받았다. 유해진은 지난 7일 열린 제35회 부일영화상에서 '왕과 사는 남자'로 남우주연상을 수상했다. 당시 촬영 일정으로 시상식에 불참했지만, 작품을 통해 또 하나의 트로피를 품에 안았다.

특히 이날 대통령 표창에는 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독도 나란히 이름을 올렸다. 장 감독은 연출 데뷔 24년 만에 처음으로 천만 영화를 탄생시킨 데 이어 정부 포상까지 받으며 뜻깊은 한 해를 보내게 됐다.

Advertisement

한편 올해로 17회를 맞은 '대한민국 대중문화예술상'은 대중문화예술 발전에 기여한 이들의 공로를 기리는 정부 포상이다. 올해 대통령 표창 수상자로는 유해진과 장항준 감독을 비롯해 배우 류승룡, 소지섭, 음악감독 강승원, 밴드 부활, 그룹 슈퍼주니어가 선정됐다. 또 방송인 유재석과 고 신해철, 그룹 블랙핑크 등은 문화훈장 수훈자로 이름을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com