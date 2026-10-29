'재력가♥' 이혜영, 美 가족 쇼핑에 500만원 쓰고도 여유 "별로 안나왔네"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 이혜영이 가족들을 위해 500만원이 넘는 쇼핑 비용을 통 크게 결제하며 남다른 재력을 과시했다.

이혜영은 29일 자신의 유튜브 채널에 '"내가 다 사줄게!" 큰손 이혜영의 가족들 선물 플렉스하는 날'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이혜영은 미국에서 어머니와 언니, 조카 등 가족들과 함께 쇼핑에 나섰다. 그는 "오랜만에 가족들과 쇼핑을 가려고 한다. 귀찮지만 내가 오면 쇼핑을 원할 것 같아서 큰 선물이 되지 않을까 싶다"며 가족들을 향한 애정을 드러냈다.

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본격적인 쇼핑에 앞서 가족들의 패션을 점검한 이혜영은 언니가 입고 나온 옷을 보며 "30년 정도 된 꼼데가르송이다. 일본에서 샀다. 내가 되게 아껴 입었는데 언니가 살찌니까 주게 되더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 이혜영은 가족들과 함께 쇼핑몰을 방문해 선물 고르기에 나섰다. 먼저 의류 매장을 찾은 그는 조카에게 마음에 드는 옷과 모자를 직접 골라주며 아낌없이 지갑을 열었다. 조카가 고른 물건을 보면서는 "이거 하나 내가 못 해주겠냐"며 통 큰 면모를 보였다.

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이후 액세서리 매장에서도 쇼핑은 계속됐다. 이혜영은 어머니와 언니에게 어울리는 목걸이와 귀걸이를 직접 골라주며 "이 정도는 기본으로 하나 갖고 있어야지"라고 말했다. 특히 언니가 어떤 색상의 액세서리가 잘 어울리는지 묻자 "비싼 게 잘 어울려"라는 답변이 돌아와 현장을 웃음바다로 만들었다.

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가족들의 선물을 한가득 고른 뒤 계산대에 선 이혜영은 결제 금액을 예상하며 "내 생각에는 한 700, 800…천만 원 정도 나올 것 같다"고 말했다.

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그러나 실제 결제 금액은 3600달러였다. 한화로 약 500만원이 넘는 금액이었지만 이혜영의 반응은 뜻밖이었다. 이어 "여기 좋네, 가격이. 하나 살 돈으로 열몇 개, 20개 산 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

쇼핑을 마친 뒤에는 어머니에게 선물한 목걸이를 직접 착용해 보도록 했다. 어머니가 "너무 예쁘다. 보통 예쁜 게 아니라 너무너무 예쁘다"며 기뻐하자 이혜영 역시 흐뭇해했다.

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한편 이혜영은 지난 2011년 국내 대표 사모펀드 운용사 MBK파트너스의 부재훈 부회장과 재혼했다. 부 부회장은 2005년 MBK파트너스 설립에 참여한 창립 멤버로, 수조원대 회사 지분을 보유한 자산가로 알려져 있다.

olzllovely@sportschosun.com