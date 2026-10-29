'와인 논란' 안성재, 여배우와 투샷 포착..얼굴이 반쪽

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박시연이 셰프 안성재와의 투샷을 공개해 눈길을 끌었다.

29일 박시연은 자신의 SNS에 "맛있게 잘 먹었습니다"라는 글과 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 박시연은 안성재가 운영하는 레스토랑 모수를 찾은 모습. 식사를 즐긴 후 모수 주방에서 안성재와 함께 사진도 찍었다. 두 사람은 나란히 미소를 지으며 화기애애한 분위기를 만들었다. 특히 안성재는 이전보다 다소 핼쑥해진 얼굴로 눈길을 끌었다.

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한편 안성재는 지난 4월 모수에서 와인 바꿔치기 논란이 일자 방송, 유튜브 등 활동을 중단했다. 당시 피해 고객은 80만원 상당의 2000년산 빈티지 와인을 주문했지만, 가격이 10만원 더 저렴한 제품이 제공됐다고 주장했다.

이후 안성재 측은 "모수에서 발생한 모든 일은 마땅히 제 책임이다. 해당 소믈리에에 대해서는 회사 규정에 따라 경위서를 제출하도록 하였고, 앞으로 고객님의 와인을 담당하는 소믈리에 포지션에서 배제하는 조치를 취했다"라는 입장을 밝혔지만 뒤늦은 사과, 석연치 않은 해명으로 다시 한번 논란이 됐다.

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joyjoy90@sportschosun.com