'정석원♥' 백지영, 50대 앞두고 '치매 검사'…"건망증 심한 상태"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영이 최근 건강에 대한 불안감을 느끼고 '치매 검사'까지 받았던 충격적인 근황을 고백했다.

29일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '쎈언니 백지영 집에 가 집밥해준 원조 쎈언니 82세 선우용여'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 후배 백지영의 집을 찾아 북어조림과 장조림을 만들고 함께 식사했다.

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식사 중 백지영은 최근 기억력이 예전 같지 않다며 "요즘 자꾸 뭘 까먹는다"고 말했다. 이어 치매 검사를 받은 경험을 언급하며 "점수를 받았는데 치매는 아니라고 하더라. 조심해야 한다고, 건망증이 많이 심한 상태라고 했다"고 전했다.

백지영은 일상에서 겪는 건망증도 털어놨다. 그는 "냉장고 문을 열어놓고 왜 열었는지 몰라 한참 냉장고 안을 노려보고 서 있을 때가 있다"고 말했다.

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선우용여는 백지영의 이야기에 공감하며 "항상 생각해야 한다"고 조언했다. 두 사람은 기억력과 건강에 관한 이야기를 나누며 식사를 이어갔다.

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1976년생인 백지영은 2013년 9세 연하 배우 정석원과 결혼해 딸을 두고 있다.

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narusi@sportschosun.com