노사연, 결혼 스트레스로 자동 다이어트.."이무송♥과 걷기 싫어 자전거 탔다"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 노사연이 현실적인 결혼 생활에 대해 털어놨다.

29일 노사연의 유튜브 채널 '35살 노사연'에는 '내일 모레 70세! 백두혈통의 원조 노사연의 건강, 동안 비결 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 노사연은 자신의 젊은 시절을 돌아보는 시간을 가졌다. 그는 "89년에 '만남'을 부르고 91년에 가수상을 탔다. 2년 연애하고 38살에 결혼해서 95년에 아들을 낳았다"라고 떠올렸다.

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이어 "결혼 후 살이 더 빠졌다. 관리를 한 게 아니라 스트레스 때문에 저절로 빠지더라. 다들 결혼 생활이 가끔 힘들지 않나. 당시만 해도 시댁 식구들에게 잘해야 했다. 누가 시킨 게 아니라 내 스스로 고민하다가 살이 빠진 거다"라고 털어놨다.

갱년기에는 자전거를 타며 몸매 관리를 했다고도 알렸다. 그는 "남편과 항상 같이 있었다. 근데 웬만하면 같이 있어도, 같이 있지 않기 위해 나는 자전거를 탔다. 한 사람은 앞에 가고 한 사람은 뒤에 가야 하니까 그랬다. 배고프면 잠깐 서서 같이 먹고 또 쭉 가는 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 노사연은 지난 1994년 가수 이무송과 결혼햇으며 슬하에 아들 1명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com