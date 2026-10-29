도경완, '가난 코스프레' 논란에도 '편스토랑' 무편집 등장

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인 도경완이 절약 생활을 둘러싼 '가난 코스프레' 논란에도 '신상출시 편스토랑'에 편집 없이 등장했다.

29일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 7주년 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 도경완과 배우 오윤아가 출연했다.

MC 붐은 도경완을 "집 나갔다가 다시 정문으로 들어온 전 KBS 간판 아나운서"라고 소개했다.

Advertisement

도경완은 두 차례 연속 출연한 것을 두고 "분당 시청률 등 수치를 보면 긍정적으로 기대해도 되지 않을까"라며 고정 출연을 바랐다.

붐이 "장윤정이 나올 때만 시청률이 올라간다"고 농담하자 도경완은 "중요한 무대에서 뛰어야지"라고 받아쳤다.

Advertisement

논란은 지난 22일 방송에서 공개된 도경완의 절약 습관을 두고 불거졌다. 당시 그는 주식 시장 하락에 낙담하며 통장 잔고가 25만원이라고 말했다.

Advertisement

관리비를 아끼기 위해 아이들에게 변기 물을 모아 내리게 하고, 한여름 거실 에어컨을 끄거나 리모컨 건전지를 빼놓는 모습도 공개했다.

Advertisement

이후 온라인에서는 도경완과 아내 장윤정이 120억원대 고급 주택을 매입한 것으로 알려진 만큼 방송 속 절약 생활에 공감하기 어렵다는 반응이 나왔다. 일부 누리꾼은 이를 '가난 코스프레'라고 비판했다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 도경완의 출연분과 관련해 방송미디어통신심의위원회에 심의를 신청했다는 글도 올라왔다.

Advertisement

작성자는 방송심의 규정 제14조 '객관성' 위반 여부를 문제 삼았다며, 절약 생활 자체가 아니라 이를 경제적 곤란으로 받아들이게 할 수 있는 방송 표현과 편집이 쟁점이라고 주장했다.

이런 가운데 이날 방송에서는 논란에 대한 별도 언급 없이 도경완의 출연분이 공개됐다.

narusi@sportschosun.com