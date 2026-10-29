김민·박나래, ‘나혼산’ 집 공개 후폭풍…낯선 방문객에 사생활 침해 '날벼락'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송을 통해 집을 공개한 스타들이 낯선 사람들의 방문으로 사생활 침해를 호소하고 있다.

배우 김민이 동두천 집을 찾아오는 사람들 때문에 불편을 겪고 있다고 밝힌 가운데, 박나래와 김대호도 집 공개 이후 겪은 뜻밖의 고충을 털어놨다.

김민은 지난 28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에서 '나 혼자 산다' 출연 이후 달라진 일상을 전했다.

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그는 지난 2일 방송에서 발전기로 전기를 공급하고 직접 집을 고쳐가며 생활하는 동두천의 오래된 주택을 공개했다.

지인의 어머니가 세상을 떠난 뒤 빈집이 된 곳으로, 혼자 시간을 보내거나 리허설을 할 수 있어 머물게 됐다고 설명했다.

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하지만 방송 후 집을 찾는 사람들이 생겼다. 김민은 "그 집에 사람들이 너무 찾아온다"며 "차가 들어와서 보고 있으면 다시 간다"고 말했다. 보안에 신경을 써도 집을 알아보는 사람들이 있다는 토로도 덧붙였다.

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박나래도 과거 집이 공개된 뒤 겪은 불편을 털어놓은 바 있다.

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집 앞에서 자신을 만나겠다며 10시간씩 기다린 사람이 있었고, 돈을 빌려달라는 요구를 받은 적도 있다고 했다. 어머니가 아는 사람인 줄 알고 문을 열어줬다가 모르는 사람인 것을 알게 된 일도 전했다.

김대호 역시 '나 혼자 산다' 출연 후 집을 구경하러 오는 사람들이 생겼다고 밝혔다.

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집 앞을 오가는 이들뿐 아니라 술을 마신 뒤 가방을 대문 앞에 두고 간 사람도 있었다고 한다. 김대호는 집이 더는 편히 쉴 수 있는 공간이 아니라 "쉼터가 아닌 일터"처럼 느껴졌다며 이사를 결심한 이유를 설명했다.

집이 방송에 나왔다고 해서 누구나 찾아가거나 안을 들여다봐도 된다는 뜻은 아니다. 출연자의 일상이 공개된 뒤에도 집은 사적인 생활이 이뤄지는 공간이다.

호기심에 따른 방문이 당사자에게는 불안과 불편으로 이어질 수 있는 만큼, 주거 공간과 사생활을 존중해야 한다는 목소리가 나온다.

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narusi@sportschosun.com