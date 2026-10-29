헤이지니 "연봉 2000만원" vs 히밥 "신입 월 500만원"…극과 극 사장님

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[스포츠조선 이지현 기자] 헤이지니의 전 직원들이 과거 근무 환경을 폭로하며 논란이 확산하는 가운데, 같은 예능 프로그램에 출연했던 먹방 크리에이터 히밥의 파격적인 직원 급여가 재조명되고 있다. 헤이지니 회사 직원은 연봉 2000만원에 하루 16시간씩 일했다는 주장이 나온 반면, 히밥은 신입사원에게도 월급 500만원 이상을 지급한다고 밝혀 극명한 대비를 이루고 있다.

29일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'에는 헤이지니의 전 직원 A씨가 출연해 7년 만에 과거 근무 환경을 폭로하게 된 이유를 밝혔다.

A씨가 폭로를 결심한 결정적인 계기는 다름 아닌 KBS2 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'였다. A씨는 과거 헤이지니와 친구 사이였던 만큼 힘들었던 기억을 묻어두려고 했지만, 우연히 방송에서 헤이지니가 좋은 사장으로 비치는 모습을 보고 마음이 바뀌었다고 털어놨다. 특히 자신이 극심한 고통을 겪었던 시기에 촬영된 방송에서 헤이지니가 직원들을 배려하는 사장으로 등장한 모습에 큰 충격을 받았다고 주장했다.

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헤이지니는 지난 2020년 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연해 직원들과 격의 없이 소통하는 젊은 CEO의 모습을 보여줬다. 당시 직원들과 게임을 즐기고 아침 회식을 하는 등 자유로운 회사 분위기를 공개하며 눈길을 끌었다.

그러나 A씨가 주장한 현실은 달랐다. A씨는 연봉 2000만원을 받고 근무했으며, 이후 2100만원으로 인상됐지만 별도의 야근수당 없이 하루 최대 16시간씩 일했다고 폭로했다. 주말과 명절에도 업무가 이어졌으며, 결국 공황장애와 우울증 등을 진단받았다고 주장했다.

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A씨는 2020년 1월 산업재해를 인정받았다고 밝혔다. 또 다른 전 직원 역시 장시간 노동과 열악한 근무 환경을 주장하며 추가 폭로에 나섰다.

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이런 가운데 같은 프로그램에 출연했던 히밥의 직원 급여가 다시 주목받고 있다. 히밥은 지난 2023년 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 최연소 보스로 출연해 자신이 운영하는 회사의 직원 급여를 공개했다.

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당시 히밥은 직원들의 월급을 직접 계좌이체하며 남다른 경영 방식을 보여줬다. 특히 임원급 직원의 세전 월급이 무려 1200만원에 달한다는 사실이 공개돼 스튜디오를 발칵 뒤집었다.

여기에 신입사원 급여까지 공개되면서 놀라움을 더했다. 히밥은 창립 멤버들과 함께 회사를 성장시켜 왔다고 설명하면서 신입사원에게도 초봉으로 월 500만원 이상을 지급한다고 밝혔다.

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이에 김숙은 히밥의 회사에 입사하고 싶다는 반응을 보였고, 유이 역시 채용 여부를 물으며 부러움을 드러냈다. 히밥 회사의 한 임원은 업무가 힘들 때도 있지만 월급을 받으면 그동안의 고생이 해소되는 기분이라고 털어놓기도 했다.

특히 헤이지니 전 직원이 주장한 연봉 2000만원은 단순 월 환산 시 약 167만원인 반면, 히밥이 공개한 신입사원 월급은 500만원 이상으로 약 3배에 달하는 것으로 같은 프로그램을 통해 공개된 두 크리에이터의 서로 다른 직원 급여와 경영 방식이 눈길을 끈다.

한편 헤이지니 측은 전 직원들의 폭로에 대해 반박 입장을 밝혔다. 소속사 키즈웍스는 당시 임금 체계에 따라 급여를 지급했으며 이후 연봉을 25% 인상하고 휴직 기간 상여금도 지급했다고 설명했다.

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또 산업재해 신청을 방해했다는 의혹에 대해서도 사실이 아니라며 외부 공인노무사를 소개하고 상담을 받을 수 있도록 도왔다고 해명했다.

olzllovely@sportschosun.com