'집게핀 한' 송지효, 눈앞에서도 못 알아본 굴욕…"지예은 스타일리스트인 줄?"

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[스포츠조선 이지현 기자] '집게핀' 한 배우 송지효가 '런닝맨' 동료들과 함께한 자리에서 뜻밖의 굴욕을 당했다.

29일 김종국의 유튜브 채널에는 하하의 콘서트 현장을 찾은 모습이 공개됐다.

이날 김종국은 하하의 콘서트장 앞에서 SBS '런닝맨' 식구들과 반갑게 만났다. 송지효와 함께 차를 타고 온 지예은을 발견하고는 "내 공연은 안 오고 여기 공연에는 이렇게 열심히 왔네"라며 장난스럽게 서운함을 드러냈다.

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이에 송지효는 "오빠, 저도 해외에 갔다 왔잖아요"라고 해명했고, 지예은은 다급하게 예비신랑인 안무가 바타의 얘기를 꺼내며 "바타가 제일 좋아하는 음악이 '한 남자'다"라고 이야기했다.

그러자 김종국은 "넌 괜찮아. 넌 좀 큰일 준비하고 있는데 그럴 수 있지"라며 결혼식을 앞둔 지예은에 너스레를 떨었다.

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이 과정에서 뜻밖의 해프닝도 벌어졌다. 현장에서 만난 박민철 변호사가 송지효를 알아보지 못했던 사실이 드러난 것. 송지효는 "저랑 좀 전에 차에서 창문 열고 얘기했거든요. 저 못 알아보고 계속 얘기했잖아요"라며 황당했던 상황을 털어놨다.

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"내가 스타일리스트인 줄 알았데, 너무한 거 아니야? 진짜"라는 폭로에 박민철 변호사는 "워낙 선팅을 심하게 하셔가지고"라고 해명했다.

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그러자 김종국은 "좋은 고객이 될 수 있는데 그런 식으로"라며 재치 있게 받아쳤고, 박민철 변호사는 "죄송합니다"라고 사과했다.

특히 송지효는 오랜 기간 '런닝맨'에 출연하며 국내외에서 큰 인기를 얻고 있는 배우이자, 김종국과도 절친한 사이인 만큼 눈앞에서 대화를 나누고도 알아보지 못했다는 사연이 더욱 웃음을 안겼다.

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한편 송지효는 앞서 '집게핀 논란'이 된 바 있다. 송지효의 헤어·메이크업 담당자들은 영상에 출연해 그의 트레이드마크인 집게핀을 겨냥, "외출할 때는 제발 꾸미고 다녔으면 좋겠다"고 지적했으나 이후 공개된 캠핑 콘텐츠에서도 어김없이 집게핀을 착용해 웃음을 안겼다. 일부 시청자들 사이에서도 "집게핀 또 나왔다", "촬영갈 땐 예쁘게 하고 가길 바랐는데", "기본은 해 달라"는 비판이 나오기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com