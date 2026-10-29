도경완, '가난 코스프레'도 부족했나…이번엔 "난 일 없다" 불쌍 콘셉트

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 도경완이 고정 프로그램에서 교체된 일을 언급하며 "난 일이 없다"고 하소연했다.

최근 생활고를 호소한 발언을 두고 '가난 코스프레' 논란이 일었던 가운데, 이번에는 풀이 죽은 모습을 보이며 이른바 '불쌍한 콘셉트'를 이어갔다.

지난 29일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 7주년 특집 '집으로' 편으로 꾸며졌다.

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이날 도경완은 매니저 겸 트로트 가수 송성호와 대화를 나누다 방송 활동에 대한 고민을 털어놨다.

도경완은 "바닥엔 머리카락이라도 있지, 난 일이 없다"며 "마지막 하나 남았던 나의 고정이 제거당했다"고 말했다. 약 4~5년간 진행한 KBS Joy '차트를 달리는 남자'를 언급한 그는 프로그램이 폐지된 것은 아니라고 설명했다.

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송성호가 "좀 쉬어가는 것도 나쁘지 않다. 프리랜서 하고 많이 힘들지 않았느냐"고 위로하자 도경완은 씁쓸한 표정을 지었다.

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이때 장윤정이 나타나 이유를 물었고, 도경완은 "유일한 나의 마지막 고정 프로그램에서 나만 바뀌었다. 상민이 형은 계속 간다"고 하소연했다.

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이어 "그냥 내가 못했나 보다"라고 자책하자 장윤정은 "분위기를 왜 이렇게 만드냐. 이미 잘린 거잖아"라고 받아쳤다.

송성호가 행사가 있어 자리를 뜨려 하자 도경완은 "너는 행사가 있어?"라고 물으며 끝까지 풀이 죽은 모습을 보였다.

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도경완은 앞서 방송에서 세금 납부와 생활비 부담을 토로해 주목받았다.

그러나 도경완·장윤정 부부가 2024년 서울 용산구 펜트하우스를 약 120억 원에 매입한 것으로 알려지면서, 그의 생활고 호소를 두고 온라인에서 '가난 코스프레'라는 비판이 나왔다. 이번 방송에서도 일과 수입에 대한 하소연이 이어지면서 논란이 다시 언급되고 있다.

narusi@sportschosun.com