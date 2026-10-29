"박위 따라가나" 헤이지니, 노동 착취 논란..과거 파묘로 번졌다 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 키즈 유튜버 헤이지니(본명 강혜진)가 노동 착취 의혹 후폭풍에 휩싸이며 과거 영상이 재조명되고 있다. 앞서 유튜버 박위가 논란 속 과거가 잇달아 파헤쳐지며 비판받은 것처럼, 헤이지니 논란도 과거 행적으로 번지는 모양새다.

최근 헤이지니가 운영하는 키즈웍스 전 직원 A씨는 연봉 2000만원에 야근 수당 없이 2년 근무했으며, 이로 인해 공황장애와 우울증 진단을 받았다고 주장했다. 하루 16시간 일했다고. 이후 산재를 인정 받았고, 회사 측이 산재 신청 대신 400만원을 지급하는 방법을 제안했다고도 밝혔다.

이후 헤이지니 측은 "해당 동료분은 2017년 9월부터 2018년 12월까지 1년여간 근무한 뒤 휴직했다. 이듬해 5월에 본인 의사에 따라 자진퇴사했다. 문제없이 연봉을 지급했으며, 이후 25% 연봉을 인상하고 상여금을 지급했다"라는 입장을 냈다.

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또 "건강에 부담이 된다면, 업무 일정을 멈춰도 무방하니 쉬도록 지속적으로 요청했다. 회사 인근 주거지의 임차보증금도 지원했다"라며 "당사는 산재신청을 방해하지 않았으며, 2018년도말 산재를 신청하고 싶다는 해당 동료분의 의견을 존중해 외부 공인노무사를 소개해줬다"라며 관련 의혹을 부인했다.

하지만 헤이지니와 A씨가 산재 신청과 관련해 나눈 통화 녹취가 공개된 후 헤이지니를 향한 여론은 다시금 싸늘해졌다. A씨가 "의사 선생님이 여행을 다녀오는 게 치료에 도움이 된다고 했던 걸 알고 있으면서, 휴직 기간 동안 여행을 다닌 것에 대해 '정말 아픈 것이 맞는지 의심스럽다'는 문구를 넣었냐"라고 묻자, 헤이지니는 "그렇다"라고 답한 부분 등이 담겼기 때문.

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논란이 이어지자 과거 헤이지니가 56평 집을 공개한 영상이 재조명되는가 하면, 4년 전 명품을 쇼핑하는 영상까지 파묘됐다. 직원들이 헤이지니의 자녀를 케어하고 헤이지니는 맥주를 마시는 최근 영상도 노동 착취 의혹과 맞물려 다시 주목받았다. 6년 전 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연, 젊은 CEO로 소개된 장면도 화제를 모았다.

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헤이지니의 이 같은 분위기는 박위와 닮아있다. 박위는 지난 8월 공익근무요원 저격 논란 후 과거 영상이 줄줄이 파묘돼 장기간 논란의 중심에 섰다.

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자신에게 도움을 준 버스 기사 등을 저격한 이른바 사회실험 영상, 아내 송지은의 친구에게 추파를 던지는 듯한 멘트, 감자튀김을 두고 짜증내는 영상까지 재조명되며 인성 논란도 번졌다. 박위가 내세운 선한 이미지와 상반되는 행적이 잇달아 드러나며 여론의 뭇매를 맞은 것. 헤이지니 역시 과거 재조명이 이어지고 있어 파장이 어디까지 확산할지 주목된다.

joyjoy90@sportschosun.com