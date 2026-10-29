'얼굴 공개' 양홍원 폭로자 자백…"모텔 동행은 봤지만 불륜 장면 못 봐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 양홍원의 불륜 의혹을 제기한 폭로자가 얼굴을 공개하고 입을 열었다.

양홍원과 여성이 모텔에 들어가는 모습은 봤지만, 객실 안에서 두 사람이 무엇을 했는지는 알지 못한다며 "불륜 장면은 못 봤다"고 밝혔다.

29일 유튜브 채널 '그레이뉴스'에는 '[단독] 양홍원 불륜설 폭로자 인터뷰'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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인터뷰에서 폭로자 A씨는 양홍원과 어릴 때 함께 놀았던 사이로, 오랜만에 연락해 만났다고 설명했다.

A씨는 당시 급전이 필요해 양홍원에게 30만원을 빌려달라고 했다고 밝혔다. 양홍원은 돈을 빌려주겠다고 했지만, 이후 소속사 측 변호사와 연락하는 과정에서 자신을 깎아내리는 듯한 말을 들었다는 게 A씨의 주장이다.

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그는 "그때부터 감정이 많이 상했다"며 "돈을 받았더라도 변호사의 말을 들었다면 폭로했을 것"이라고 말했다.

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양홍원과 여성의 모텔 동행 장면을 봤느냐는 질문에는 그렇다고 답했다. 다만 두 사람이 모텔 객실에서 무엇을 했는지는 알지 못한다며 "불륜인지 솔직히 잘 모르겠다"고 했다. 여성이 자신에게 전한 이야기를 바탕으로 폭로했을 뿐, 직접 불륜 장면을 목격한 것은 아니라는 취지다.

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A씨는 폭로가 이렇게 커질 줄 몰랐다고도 했다. 자신의 팔로워가 많지 않아 지인들만 볼 것으로 생각했다며 양홍원의 아내와 아이가 받을 피해까지 고려하지 못했다고 털어놨다. 그러면서 양홍원의 아내와 아이에게 미안하다고 사과했다.

또 자신이 올린 내용 중 소속사로부터 돈을 받았다는 게시물은 관심을 끌기 위해 쓴 거짓말이었다고 주장했다.

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다만 그 외 폭로 내용은 사실이라고 덧붙였다. A씨는 양홍원과 모텔에 동행한 여성에게 부적절한 언행을 한 점도 인정하며 사과하고 싶다고 말했다.

해당 여성은 앞서 A씨의 주장이 자신이 기억하는 사실과 다르다며, A씨가 돈을 요구하며 자신을 협박해 형사 고소했다고 밝혔다.

양홍원 소속사 AP알케미도 양홍원이 여성과 모텔에 간 사실은 인정하면서도 객실 안에서 애정 행위는 없었다고 반박했다.

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소속사와 여성은 A씨를 공갈, 스토킹처벌법 위반, 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다.

폭로자와 양홍원 측, 여성의 주장이 엇갈리는 가운데 모텔 안에서의 상황과 폭로 경위는 아직 확인되지 않았다.

narusi@sportschosun.com