'IQ 156 멘사' 강다은 아나, 월급 300만원 공개…"한남동 아파트 사려면 214년"

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[스포츠조선 이지현 기자] 아나운서 강다은이 월급 300만원을 언급하며 서울 한남동 아파트를 마련하기까지 무려 214년이 걸린다는 충격적인 계산 결과를 공개했다.

29일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에서는 장동민이 아나운서 박소영, 강다은과 함께 충남 아산 신도시 임장을 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 세 사람은 미래의 주거 공간에 대한 이야기를 나눴다. 특히 박소영은 결혼 후 살고 싶은 집을 상상하며 "뷰 생각하면 한남동 살고 싶다"면서 "뒤로는 숲이고 앞으로는 강이더라구요"라고 솔직한 로망을 드러냈다.

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이에 멘사 출신에 대학원에서 인공지능(AI)을 전공 중인 강다은은 AI를 활용해 한남동 아파트를 마련하기까지 걸리는 시간을 직접 계산해 보기로 했다.

강다은은 AI에 "한 달 월급 기반으로 한남동 아파트 사려면 몇 년 걸려?"라고 질문했다. 그러자 AI는 월급을 500만원으로 가정해 계산을 시작했다. 하지만 강다은은 곧바로 "아니야. 나 300만원이야"라고 정정해 눈길을 끌었다. 아나운서의 월급을 둘러싼 관심이 쏠릴 만한 대목이었다.

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"아 미안, 500만원은 예시였어"라고 사과한 AI는 더욱 놀라운 계산 결과를 내놓았다. 월급 300만원을 기준으로 한남동 아파트를 구매하기까지 무려 214년이 걸린다는 답변이 나온 것. 한남동 아파트에 살고 싶다는 소박하지 않은 꿈에서 시작된 대화는 월급 300만원이라는 현실적인 숫자와 214년이라는 예상 밖의 기간으로 이어지며 씁쓸한 웃음을 안겼다.

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한편 강다은은 1996년생으로 이화여자대학교 국어국문학과를 졸업했으며, 연합뉴스TV를 거쳐 2024년 12월 MBC에 입사했다. 특히 IQ 156의 멘사 회원으로 알려진 그는 현재 대학원에서 인공지능(AI)을 공부하고 있는 것으로 전해졌다. 이날 방송에서는 평소 두뇌 서바이벌 프로그램의 팬이라며 장동민을 이상형으로 꼽아 눈길을 끌기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com