"조3 거1이네요"…조정석, '♥거미' 유전자 이긴 붕어빵 두 딸 외모

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 조정석이 둘째 딸의 외모에 대해 이야기 했다.

29일 방송된 SBS 예능 '거장항준'에서는 배우 조정석이 게스트로 출격해 입담과 연기력을 뽐냈다.

이날 조정석은 두 딸에 대해 언급했다. "첫째 딸이 7살, 둘째는 9개월 됐다"는 그는 "누구를 더 닮았냐"는 질문에 솔직한 답을 했다.

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조정석은 "첫째 딸이 나를 많이 닮았다"면서 "둘째 임신했을 때 내심 '거미 씨를 닮았으면 좋겠다'고 생각했는데, 둘째 딸은 더 닮았다"고 밝혔다. 이에 송은이는 "조3, 거1 이네요"라고 맞장구 쳐 웃음을 더했다.

특히 믿보배 연기력을 딸의 공주놀이에 활용하고 있다는 그는 "공주놀이에서 왕자 역할을 전문으로 하고 있다"라고 뿌듯함을 드러낸 후 "거미는 시계 역할"이라며 거미의 재능 기부 현황을 공개해 웃음을 안겼다.

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반면 "제가 너무 열심히 해서 금지 된 놀이가 있다"는 조정석은 "괴물 놀이, 드라큘라 놀이는 너무 무서워해서 금지 됐다. 딸들이 '아빠로 돌아와라 얍' 이라고 한다"고 덧붙였다.

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한편 조정석은 가수 거미와 2018년 결혼해 2020년 첫째 딸을 품에 안았으며, 지난 1월에는 둘째 딸을 출산했다.

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olzllovely@sportschosun.com