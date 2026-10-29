'30kg 감량' 이수현, '뼈말라' 호칭에 분노.."듣기 싫다, 난 50kg대 중반이 좋아"

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[스포츠조선 이게은기자] 악동뮤지션 이수현이 '뼈말라' 수식어가 불편하다고 털어놨다.

29일 '찰스엔터' 유튜브 채널에는 이수현이 출연한 영상이 공개됐다.

이수현은 유튜버 찰스엔터(본명 김찬미)가 다이어트 근황을 묻자 "하려고 하는데 쉽지 않다. 식단하고 운동하는 게 너무 질렸다"라고 말했다.

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이어 "난 살 빼는 게 중요한 게 아니라 내 의지로 날 가꾸는 과정이 필요했다. 그걸 위해 노력한 과정이었고 그 결과가 30kg를 뺀 거였다. 열심히 한 시간에 대한 보상이었다"라고 덧붙였다.

체중 감량 후 따라온 '뼈말라' 수식어에 대한 생각도 밝혔다. 이수현은 "나는 '뼈말라'라는 말을 되게 안 좋아한다. 추구미는 '뼈말라'가 아니고 되고 싶지도 않다. 추구미인 사람은 그럴 수 있다. ('뼈말라'가) 안 예쁘다고 하는 게 아니다. 난 내가 건강하다고 보여지는 게 50kg 대 중반 같다"라고 털어놨다.

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그러면서 "인스타나 기사에 '뼈말라'라는 키워드가 달리더라. 사람들은 칭찬인 줄 아는데 나한테는 아니다. 애초에 그게 되고 싶은 적도 없다. 안 그러기 위해 열심히 근력 운동을 했다. 건강한 모습이 되기 위해 노력하는데 계속 그 키워드를 붙이니까 싫다"라며 단호하게 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com