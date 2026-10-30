[속보] '국민 아버지' 배우 최불암 별세, 향년 87세

[스포츠조선 이게은기자] '국민 아버지' 배우 최불암이 별세했다. 향년 87세.
30일 방송계에 따르면 최불암은 서울 강서구의 한 병원에서 치료를 받던 중, 29일 오후 10시께 세상을 떠났다.
최불암은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 후 거동이 불편해졌고 이로 인해 14년간 진행했던 KBS1 시사교양 프로그램 '한국인의 밥상'에서 하차, 치료에 집중했다.
지난 6월 최휘영 문화체육관광부 장관을 통해 근황이 전해지기도 했다. 최 장관은 "우리의 '국민 아버지' 최불암 선생님을 찾아뵙고 정중히 문안 인사를 드렸다"며 "특유의 '파하' 웃음으로 반갑게 맞아주셔서 무척 안심됐다"라고 밝혔다.
당시 사진 속 최불암은 병상에 누워있지만 특유의 환하고 인자한 미소를 지어 반가움을 자아냈다.
한편 고인은 1939년생(호적상 1940년생)으로 1967년 28세 되던 해에 KBS 6기 탤런트로 데뷔했다. 이후 드라마 드라마 '전원일기', '수사반장', '그대 그리고 나' 등 대표작으로 큰 사랑을 받았다. KBS '좋은나라 운동본부', '한국인의 밥상' 등 교양 프로그램 MC를 맡으며, 친근한 진행자로도 사랑받았다.
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