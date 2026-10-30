이지혜, 성형에 1억 쓰고 또 원장 찾았다…이번엔 남편 문재완 '복부 고민'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이지혜가 자신의 성형 시술을 담당해 온 의사를 만나 남편 문재완의 복부 고민을 상담했다.

29일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 1억 넘게 쓴 신사동 성형외과 원장님 럭셔리 집 최초 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이지혜는 영상에서 성형외과 원장의 집을 방문해 그와 이야기를 나눴다.

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이지혜는 원장을 "제8의 아버지"라고 부르며 "제 인생의 여덟 번째 리즈를 맞게 해주신 분"이라고 소개했다.

과거 인중 시술을 받은 뒤 고민했던 때를 떠올리며 "선생님을 우리 아버지보다 더 많이 뵀다"고 말하기도 했다.

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시술 이야기를 나누던 중 이지혜는 과거 윗입술 필러로 균형을 맞췄다고 설명했다. 원장이 필러를 많이 넣지 않았다고 하자 "선생님, 거짓말하지 마세요"라고 농담하며 친분을 드러냈다.

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대화는 남편 문재완의 복부 고민으로 이어졌다. 원장이 지방흡입과 복부 리프팅에 대해 설명하자 이지혜는 "저희 남편 혹시 보내도 되냐"고 물었다.

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이어 "남편이 살이 많이 빠졌는데 여기서부터 일자로 된 게 안 없어지더라"며 고민을 털어놨다.

원장은 남성의 경우 내장지방이 원인일 수 있다며 우선 체중 감량과 관리가 필요하다고 설명했다. 이지혜는 연령대별로 고려할 수 있는 시술에 대해서도 질문했고, 원장은 나이와 피부 상태에 따라 관리 방법이 다르다고 답했다.

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한편 이지혜는 지난 9월 유튜브를 통해 실 리프팅과 인중 축소술을 받은 사실을 공개했다.

당시 남편 문재완은 시술 직후 달라진 이지혜의 모습을 보고 "잘못되더라도 사랑해줘야겠다고 생각했다"고 말해 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com