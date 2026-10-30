'재혼 앞둔' 서인영, 깜짝 2세 언급…"낳을 수 있으니까"

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[스포츠조선 김준석 기자] 쥬얼리 출신 서인영이 재혼을 앞두고 자녀 양육에 대한 생각을 밝혔다.

앞서 2세 계획이 없다고 말했던 그는 이번 방송에서 "낳을 수도 있으니까"라며 아이의 교육 문제를 고민했다.

29일 방송된 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대' 5회에서는 서인영과 미미미누가 '공부할래 말래, 요즘 교육의 세계'를 주제로 이야기를 나눴다.

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교육 이야기가 나오자 서인영은 "나 공부 제일 싫어해"라며 질색했다. 미미미누가 결혼을 앞둔 서인영에게 자녀 계획을 묻자 그는 "낳을 수도 있으니까"라고 답했다.

이어 "그렇게 됐을 때 어떻게 키워야 하나"라며 고민을 털어놨다. 친구들이 모두 아이를 키우고 있다며 "초등학교 어디 보내냐고 묻고, 엄마까지 본다고 하더라"고 주변에서 들은 교육열을 전했다.

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미미미누가 서인영을 '준학부모 모드'로 삼겠다고 하자 "가르쳐줘"라며 관심을 보였다.

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서인영은 지난 6월 유튜브 영상에서 아이들과 시간을 보낸 뒤 "2세 계획이 없다"고 말한 바 있다.

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이번 발언만으로 계획이 바뀌었다고 단정하기는 어렵지만, 재혼을 앞두고 자녀와 교육에 대한 고민을 드러내 눈길을 끌었다.

서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 2024년 합의 이혼했다. 현재는 6살 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 교제 중이며, 올해 하반기 재혼을 준비하고 있다.

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narusi@sportschosun.com