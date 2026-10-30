"이혼 안 합니다"…트루디♥이대은, 부부 갈등 상담 받더니 '둘째 예고'

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 트루디가 남편인 전 야구선수 이대은이 결혼 생활에서 겪고 있는 갈등을 솔직하게 털어 놓은 '남겨서 뭐하게' 방송 후 속마음을 밝혔다.

30일 유튜브 채널 '금똥이네'에는 '방송 보고 놀라셨죠? '남겨서 뭐하게' 출연 뒷이야기와 속마음 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 트루디와 이대은은 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 촬영 전후를 영상으로 담으며, 달라진 부부 관계를 약속했다. 지난 26일 방송에서 트루디와 이대은은 결혼 생활에서 겪고 있는 갈등을 솔직하게 털어놨다. 트루디는 남편의 무뚝뚝한 말투와 공감 부족에 서운함을 드러냈고, 이대은 역시 아내의 감정을 이해하기 어려웠던 이유를 고백했다.

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이에 김창옥은 트루디의 어린 시절 경험을 짚으며 현재의 갈등을 돌아보게 했고, 박세리는 운동선수 시절 힘든 감정을 홀로 참아왔던 이대은의 마음을 이해하며 조언을 건넸다. 두 사람은 상담을 통해 서로의 상처를 이해하고 앞으로 달라지기 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.

'남겨서 뭐하게' 촬영을 마친 트루디는 예상하지 못했던 상담 결과에 놀라움을 감추지 못했다. 그는 "정신과 상담을 꽤 받아봤지만 김창옥 선생님은 다르신 것 같다. 다른 길로 마음에 들어오셨다"며 감사를 전했다.

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무엇보다 트루디는 남편의 말투에 유독 예민하게 반응했던 이유가 자신의 어린 시절과 관련돼 있다는 사실을 깨달았다고 고백했다. 트루디는 "오빠 말투도 진짜 불만이었지만 사람들한테도 늘 '왜 저렇게 말하지?'라는 고민이 있었다"며 "알고 보니 어린 시절 엄마, 아빠의 말투에 지쳐서 이불 속에서 이어폰을 꽂고 있었다. 정말 잘 때도 이불을 덮고 이어폰을 꽂고 있었다"고 털어놨다. 이어 "한 번도 말한 적이 없었다. 김창옥 선생님이 과거의 저를 만날 수 있게 도와주셨다. 결국 내면의 문제를 만나고 해결할 방법을 찾게 됐다"고 밝혔다.

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이대은 역시 박세리의 조언을 통해 자신의 문제를 돌아보게 됐다. 트루디는 "오빠가 나한테 맨날 '너 힘들어 본 적 있어? 그 정도로 힘들다고 하지 마'라고 했었다"며 그동안 서운했던 순간들을 떠올렸다.

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이에 이대은은 "박세리 선배님이 정확히 그 이야기를 하셨다. 대은이는 힘든 걸 계속 참아왔기 때문에 남이 힘들어하는 걸 공감해 주지 못할 거라고 하셨다"고 말했다. 그러면서 "솔직히 이해가 안 됐다. 나는 진짜 힘들어 본 사람이고 힘든 걸 혼자 견뎌왔기 때문에, 혼자 견딜 수 있는데 왜 굳이 남한테 힘들다고 이야기하는지 이해하기 어려웠다"고 고백했다. 이대은은 자신과 비슷한 경험을 가진 박세리의 이야기에 "나만 그런 게 아니었다"며 깊이 공감했다.

트루디는 상담 이후 달라진 마음도 전했다. 그는 "나 이렇게 울어본 적이 없다. 너무 후련하다"며 "내가 남들한테 갈구했던 게 결국 내 자신에게 갈구했던 것이었다"고 털어놨다. 특히 아들 레온을 언급하며 "레온이한테는 이런 결핍을 주지 않기 위해 내면을 좀 채워보고 싶다는 생각을 했다"고 밝혔다.

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남편을 향한 이해도 깊어졌다. 트루디는 "오빠도 나쁜 마음으로 공감을 안 해준 게 아니라 정말 힘들었던 걸 혼자 삭혀왔던 거다. 오빠를 한 번 더 알게 됐다"며 "너무 행복하다. 정말 좋았다"고 만족감을 드러냈다.

촬영 현장에서 이영자와도 따뜻한 시간을 보낸 트루디는 "진짜 친누나 같다"며 포옹했고, 장난스럽게 "덕분에 둘째 생깁니다"라고 말해 웃음을 안기기도 했다.

트루디는 이번 출연을 계기로 자신의 유튜브 채널에서도 구독자들의 고민을 듣는 콘텐츠를 선보이고 싶다는 계획을 밝혔다. 그는 "사람들의 마음을 어루만져주고 싶다"며 이른바 '진솔이 쇼'를 열겠다는 포부를 전했다.

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한편 트루디와 이대은은 2021년 결혼했으며, 슬하에 아들 레온을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com